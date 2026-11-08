ตำนาน 'บุ๋ม ตะปูตำ' กลับมาเดือด ชาวเน็ตสงสัยเรื่องจริงหรือบทละคร?
กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2026 หลังจากเพจมนุษย์ตุ๊ดขุดตำนาน 'บุ๋ม ตะปูตำ' ปริศนาหลังเวทีนางสาวไทยปี 2000 มาเล่าใหม่ พร้อมแคปชันชวนคิดว่า 'ตอนแรกไม่คิด...ตอนนี้เริ่มคิด ! 55555' ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันยับ
ย้อนกลับไปในปี 2000 บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ได้ฉายานี้มาเพราะเล่าว่าเจอตะปูในรองเท้าส้นสูงระหว่างประกวดจนฝ่าเท้าเป็นแผลต้องปฐมพยาบาล ซึ่งตอนนั้นดราม่าหนักมากเพราะคนสงสัยว่าโดนผู้เข้าประกวดด้วยกันกลั่นแกล้งหรือเปล่า แถมยังมีข่าวลือว่าเจ้าตัวเคยคิดจะถอนตัว และมีตำรวจถึงสองนายมาดูแลความปลอดภัยช่วงเก็บตัวด้วย แต่สุดท้ายก็สู้จนคว้ามงกุฎนางสาวไทยปี 2000 มาครองได้สำเร็จ
แต่ความพีคคือจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใครทำ หรือเกิดจากอะไรกันแน่ พอเรื่องถูกขุดขึ้นมาอีกครั้ง ชาวเน็ตยุคนี้เลยไม่ปล่อยผ่าน หลายคนเข้ามาเมนต์แซวว่า 'หรือจะเป็นการละคร ที่มาก่อนกาล' บ้างก็ว่า 'สร้างพล็อตเรื่องเก่งตั้งแต่ 26 ปีที่แล้ว'
ที่แสบกว่านั้นคือมีการโยงไปถึงละครเรื่อง 'มารยาริษยา' ที่มีฉากนางแบบรุ่นน้องเอาเศษแก้วใส่รองเท้าตัวเองเพื่อแย่งตำแหน่ง ซึ่งชาวเน็ตบอกว่าพล็อตเป๊ะมากจนน่าสงสัยว่าแรงบันดาลใจมาจากไหน
บอกเลยว่าผ่านไป 26 ปี เรื่องนี้ก็ยังเป็นตำนานที่ฆ่าไม่ตายจริงๆ งานนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือพล็อตเด็ด แต่ที่แน่ๆ คือทำเอาชาวเน็ตนั่งวิเคราะห์กันสนุกเลยทีเดียว