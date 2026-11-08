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บันเทิง

หวานเจี๊ยบ! เด่นคุณ เปิดตัวแฟนสาว จีนส์ จิรชยา สวยหล่อจนใจเจ็บ

Mandy Mandopoulos · 08 พฤศจิกายน 2569

วงการบันเทิงมีคู่รักคู่ใหม่ให้เราได้ฟินกันแล้วจ้า เมื่อเด่นคุณ งามเนตร ควงคู่มากับ จีนส์ จิรชยา แอนโฟเน่ ลูกสาวคนเล็กของนก จริยา และ จอนนี่ แอนโฟเน่ งานนี้บอกเลยว่าความเหมาะสมคือเต็มสิบไม่หัก สวยหล่อลงตัวจนแฟนๆ แห่เข้าไปแซวความหวานกันรัวๆ

เรื่องนี้เด่นคุณเคยยอมรับแบบแมนๆ ว่ากำลังศึกษาดูใจกับสาวจีนส์มาประมาณหกถึงเจ็ดเดือน โดยเริ่มคุยกันช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าตัวแอบกระซิบว่า เป็นฝ่ายตกหลุมรักก่อนหลังจากมีโอกาสได้เจอกันในงานเมื่อปีที่แล้ว จากความประทับใจในวันนั้นค่อยๆ พัฒนาจนกลายเป็นความรักที่หวานฉ่ำในวันนี้

แหม... เริ่มต้นจากความประทับใจจนกลายเป็นแฟนกันแบบนี้ สงสัยงานนี้เด่นคุณจะโดนตกเข้าเต็มๆ เลยนะเนี่ย

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก