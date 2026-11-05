ไม่ได้ไปปัวโตฯ แล้วไง! ขนม ทารีน่า เสิร์ฟลุคแซ่บทำทะเลลุกเป็นไฟ
สรุปชัดเจนแล้วว่า ขนม ทารีน่า มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2026 จะไม่ได้เดินทางไปประกวด MU ครั้งที่ 75 ที่ประเทศปัวโตริโก งานนี้ทำเอาแฟนๆ เสียดายกันยกใหญ่ แต่เชื่อกันว่าเธอจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยในครั้งที่ 76 ณ ประเทศเวียดนาม แทนแน่นอน
ถึงจะไม่ได้ส่งออกรอบนี้ แต่ชีก็ไม่ได้พัก! ล่าสุดบินไปรับหน้าที่พิธีกรงาน The Miss Globe 2026 ในรอบชุดว่ายน้ำ บอกเลยว่าทะเลเดือดมาก เพราะลุคนี้คือจึ้งเกินต้าน หุ่นสับแบบสิบเต็มสิบไม่หัก ความเซ็กซี่คือที่สุดจนต้องกราบในความเชิดนี้
แบบนี้ใครจะสนปัวโตริโกคะ ในเมื่อความฮอตของตัวแม่ทำเอาทะเลแทบไหม้ขนาดนี้!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก