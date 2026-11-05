เตรียมตัวหลอน! FEARFOLKS กางลิสต์หนังปี 2027 พร้อมเปิดตัว QVEERFOLKS รุกตลาด LGBTQIA+
จัดหนักแบบไม่พัก! FEARFOLKS สตูดิโอที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลอนของหนังแนวสยองขวัญและระทึกขวัญ เพิ่งจัดงาน “365 Days of Fear: FEARFOLKS 2027 Line-Up Press Con” เพื่อประกาศทิศทางธุรกิจปี 2027 โดย ฮานส์ ออดริก เอสติอัลโบ CEO ของค่ายบอกชัดเจนว่า ปีหน้าจะไม่ได้มีแค่ความสยอง แต่จะขยายพอร์ตให้ครอบคลุมหนังหลากหลายแนว พร้อมจับมือพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อนำประสบการณ์ใหม่ๆ มาให้คนดูชาวไทย โดยเฉพาะช่วงสองไตรมาสแรกของปี 2027 ที่เตรียมขนหนังเข้าฉายแบบรัวๆ
หนังไทยและหนังนอกที่ต้องปักหมุด
เริ่มที่สายดราม่า-ระทึกขวัญจิตวิทยาอย่าง “Someone Special (คนพิเศษ)” เรื่องของเรน จิตรกรหนุ่มที่มีความรุนแรงซ่อนในใจเมื่อได้พบกับนักบำบัดปริศนาที่พักอาศัยอยู่ชั้นบน ซึ่งเบื้องหลังก็ซ่อนความดำมืดไว้เช่นกัน นำแสดงโดย ทู-สิราษฎร์ อินทรโชติ, ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ และ เฟิร์น-ศุภนารี สุทธิวิจิตรวงษ์ กำกับโดย เปตอง ศกุณต์ไชย และ เอเรียล เฟิง เตรียมเข้าโรง 11 กุมภาพันธ์ 2027
ส่วนสายลึกลับต้องรอดู “The Burning Giants (ยักษ์ไหม้)” ผลงานกำกับของ พุฒิพงศ์ อรุณเพ็ง ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสายประกวด Orizzonti ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ครั้งที่ 83 เล่าเรื่องควันพิษปริศนาชายแดนไทย-เมียนมา ที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงเป็นโรคประหลาดเหมือนถูกไฟที่มองไม่เห็นแผดเผา นำแสดงโดย อัด-อวัช รัตนปิณฑะ, เมี่ยง-ภัคพล ศรีรองเมือง และ เติ้ล-ธณัฐวุฒิ รอดภัย ฉาย 25 มีนาคม 2027
ยังมีผลงานที่น่าสนใจอย่างหนังที่นำแสดงโดย แอลลี่-อชิรญา นิติพน ประชันบทบาทกับ อเดลีน รูดอล์ฟ และ เมย์ ฮง กำกับโดย ฮง วอนกี พร้อมโปรดิวเซอร์ไทย ราชวิน และ กุลเทพ นฤหล้า ซึ่งมีคิวเข้าฉายช่วงไตรมาส 3 ปี 2027
ทางฝั่งหนังต่างประเทศก็จัดเต็ม ทั้ง “Artificial” จากผู้กำกับ ลูกา กัวดาญิโน นำแสดงโดย แอนดรูว์ การ์ฟิลด์ ที่จะพาไปดูวิกฤตการก่อตั้ง OpenAI และความสยองของฆาตกรผีดิบใน “In a Violent Nature” และ “In a Violent Nature 2” ที่จะเข้าไทยครบทั้งสองภาคในเดือนกุมภาพันธ์ 2027 ปิดท้ายด้วย “The Young People” ที่นำแสดงโดย นิโคล คิดแมน, เฮเธอร์ เกรแฮม และ ทาเทียนา มาสลานี ซึ่งจะทยอยเผยรายละเอียดต่อไป
เปิดตัว QVEERFOLKS และโปรเจ็กต์ล้ำๆ
ความพีคของงานนี้คือการเปิดตัว “QVEERFOLKS” แบรนด์ใหม่ที่มุ่งเน้นตลาด LGBTQIA+ โดยเฉพาะ โดยจะนำเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองของคนเควียร์ ทั้งผู้กำกับ นักเขียนบท และนักแสดง ประเดิมเรื่องแรกด้วย “Club Kid” จาก A24 ผลงานของ จอร์แดน เฟิร์สต์แมน ที่กำกับ เขียนบท และนำแสดงเอง เล่าชีวิตโปรโมเตอร์คลับในนิวยอร์กที่ต้องช็อกเมื่อลูกชายวัย 10 ขวบโผล่มาหา นำแสดงร่วมกับ คารา เดเลวีน และ เคอร์บี้ ฮาวเวลล์-แบ็พทิสต์ มีรอบพิเศษ 19-25 พฤศจิกายน 2026 และฉายจริง 26 พฤศจิกายน 2026
นอกจากนี้ยังมี “Black Church Bay” หนังดรามา-สืบสวน เรื่องความสัมพันธ์ลับระหว่างครูหนุ่มกับลูกศิษย์ในหมู่บ้านชาวประมง นำแสดงโดย ทอม คัลเลน, โจ ล็อค และ มาร์ลี ซิอู กำกับโดย รีส มาร์ก โจนส์ ซึ่งจะเข้าฉายในเร็วๆ นี้
ไม่หมดแค่นั้น FEARFOLKS ยังขยับไปทำซีรีส์ BL ใน “UNTITLED PROJECT” ที่ร่วมกับ Vidhya Studio โดยมี ปิยนุช ศรีดอนไผ่ และ สุทธอร อังควาณิชย์ ขับเคลื่อนโปรเจ็กต์นี้ด้วยรูปแบบ Hybrid Production ที่ใช้ทั้งนักแสดงจริงผสมกับเทคโนโลยี AI ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการผลิตคอนเทนต์เลยทีเดียว
เติมความปังด้วย Benetone Releasing และกิจกรรมนอกจอ
ทางด้าน Benetone Releasing ก็เสริมทัพด้วยหนังอีก 5 เรื่อง คือ “Wizards!”, “Deep Cuts”, “Please”, “Peaked” และ “The Debut” โดยเรื่องหลังเป็นคอมเมดี้-ดรามาโลกละครเวที เขียนบทและกำกับโดย เจสซี ไอเซนเบิร์ก นำแสดงโดย จูลี แอนน์ มัวร์ และ พอล จิอามัตติ ฉาย 31 ธันวาคม 2026
ปิดท้ายด้วยสองโปรเจ็กต์ที่สายกิจกรรมต้องเลิฟ อย่าง “A24 Pop-up” ที่จะเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขนสินค้าลิขสิทธิ์ A24 มาให้ช้อป และมีแผนจะคอลแลบกับศิลปินไทยในอนาคต ส่วนใครสายหลอนต้องรอ “FEARFOLKS Ghost Tour” กิจกรรม Private Ghost Tour ที่จะเปลี่ยนความน่ากลัวในหนังมาเป็นประสบการณ์จริงนอกจอ ซึ่งจะบอกรายละเอียดเร็วๆ นี้
เห็นลิสต์แล้วบอกเลยว่าปี 2027 มีเรื่องให้ลุ้นเยอะมาก โดยเฉพาะสายเควียร์และสายสยอง ใครรอดูเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้าง?