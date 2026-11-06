ช่อง 3 เป็นอะไรมั้ย? ชาวเน็ตตั้งคำถามทำไมตัวท็อปทยอยหมดสัญญา
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อชาวเน็ตเริ่มตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมช่วงนี้ดาราระดับพระนางและตัวท็อปของช่อง 3 ถึงทยอยหมดสัญญาและผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระกันเยอะขนาดนี้ จนเกิดความกังวลว่าถ้าในอนาคตมีการจัดงานใหญ่อย่าง "เปิดวิกบิ๊ก 3" ความฮือฮาและไฮไลต์ที่เคยทำให้ว้าวในอดีตอาจจะหายไป
ไม่ใช่แค่ตัวท็อปที่โดนเพ่งเล็ง แต่ลามไปถึงกลุ่มนักแสดงรุ่นใหม่ในโปรเจกต์ดันดาวอย่างซีรีส์ชุด "ดวงใจเทวพรหม" ที่บางส่วนมองว่ากระแสความนิยมของนิวเจนเนอเรชันยังไม่สามารถสร้างปรากฏการณ์ความปังหรือดึงดูดใจผู้ชมได้เท่ากับรุ่นพี่ตัวแม่ยุคก่อน จนทำให้เกิดคำถามตามมาว่าทางสถานีจะมีกลยุทธ์แก้เกมยังไงในยุคที่ใครๆ ก็อยากรับงานอิสระ
แต่แน่นอนว่าดราม่านี้ไม่ได้มีแค่ฝั่งที่กังวล เพราะมีชาวเน็ตอีกกลุ่มออกมาสวนกลับแบบสับว่า ช่อง 3 นี่แหละที่มีดาราดังเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับช่องอื่น แถมพระเอกนางเอกตัวท็อปของประเทศก็ยังกองรวมกันอยู่ที่นี่เพียบ พร้อมตั้งคำถามกลับว่าถ้าบอกว่าช่อง 3 วิกฤต แล้วดาราช่อง 7 จะเป็นยังไง เพราะในยุคปัจจุบันแทบไม่มีใครรู้จักเลย
แถมยังมีการจิกกัดแรงๆ ว่าดาราช่อง 7 กริบกว่ามาก ขนาด อั้ม ที่เป็นเสาหลักของช่องก็ไม่มีรูปในช่องแล้ว เรียกว่าสถานการณ์ของฝั่งนั้นดูจะเงียบเหงากว่าเห็นๆ
เอาจริงคือเข้าใจทั้งสองฝั่งนะ ฝั่งหนึ่งก็ห่วงความขลังของช่อง อีกฝั่งก็บอกว่ายังมีของเหลือเฟือ แต่ที่แน่ๆ คือยุคนี้สัญญาจ้างมันอาจจะไม่ขลังเท่าอิสระภาพแล้วมั้ง