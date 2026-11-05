ศุภาลัยฉีกกฎอสังหาฯ ปั้นซีรีส์ AI 'เกมรัก เกมวัสดุ' เปลี่ยนวัสดุก่อสร้างเป็นตัวละครสุดแซ่บ
ศุภาลัย หรือ SPALI ขอสร้างตำนานบทใหม่ให้วงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยการหยิบเรื่องที่ปกติจะน่าเบื่อและดูซีเรียสอย่าง "คุณภาพวัสดุ" มาเล่าใหม่ให้กลายเป็นความบันเทิงในรูปแบบซีรีส์ AI เรื่อง "เกมรัก เกมวัสดุ" ซึ่งเป็นละครสุดเข้มข้นที่ตั้งใจเปลี่ยนเรื่องเทคนิคอลที่มักจะซ่อนอยู่ตามผนัง ใต้พื้น หรือเหนือฝ้า ให้กลายเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคเห็นภาพ เข้าใจ และจดจำได้ง่ายขึ้นผ่านคอนเซปต์ "ละครคุณภาพ"
โดยการเล่าเรื่องครั้งนี้เป็นการนำ 8 Partner พันธมิตรวัสดุคุณภาพที่เป็นเบื้องหลังของบ้านศุภาลัย มาแปลงโฉมให้กลายเป็น Character สุดแซ่บใน "คฤหาสน์ศุภาลัย" ซึ่งแต่ละตัวละครจะถูกถอดรหัสคุณสมบัติจริงของวัสดุมาเป็นบุคลิกและ DNA ของตัวละครนั้นๆ เพื่อให้ผู้ชมเห็นว่าบ้านหนึ่งหลังจะสมบูรณ์ได้ ไม่ใช่เพราะวัสดุชิ้นใดชิ้นหนึ่งโดดเด่น แต่เกิดจากทุกองค์ประกอบที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันเพื่อการอยู่อาศัยที่ดีในระยะยาว
เปิดตัวละครลับแห่งคฤหาสน์ศุภาลัย
ถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นใครในคฤหาสน์นี้ ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนคือจึ้งมาก เริ่มจากสายปกป้องอย่าง SCG ระบบหลังคา ที่มารับบทเป็นคุณชายใหญ่ผู้คอยดูแลทุกคนใต้ชายคา ตามมาด้วย DCON เสาเข็ม ในบทเจ้าสัวผู้เป็นเดอะแบก คอยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้คฤหาสน์ ส่วนสายเย็นสบายต้องยกให้ Q-CON อิฐมวลเบา ที่มาในลุคคุณหญิงกลางผู้มอบความเย็นให้สมาชิกในบ้าน
ในส่วนของความงามและสีสันก็มีตัวตึงอย่าง Duraflor พื้น Hybrid Engineered ที่มาในบทสาวห้าวสุดแกร่ง ทนทานสมชื่อ และ TOA สีทาบ้าน ที่สลัดภาพเดิมๆ มาเป็นคุณหญิงเล็ก Gen Z ผู้เติมสีสันและผิวสวยแบบออแกนิกให้บ้านหลังนี้
ปิดท้ายด้วยสายเทคโนโลยีและความปลอดภัย นำโดย COLT อุปกรณ์ประตู ในบทคุณชายเล็กหนุ่มเนิร์ดสายไอทีผู้ดูแลระบบล็อก และ WINDSOR ประตู–หน้าต่างไวนิล ในบทพ่อบ้านผู้สุขุมที่เชี่ยวชาญเรื่องการเก็บเสียงและความเป็นส่วนตัว ส่วนสายเปย์ตัวพ่อต้องยกให้ ION ENERGY Solar Cell ที่รับหน้าที่เติมพลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านทั้งหมด
เมื่อวัสดุก่อสร้างกลายเป็นเรื่อง Parody
ศุภาลัยเลือกใช้ AI ในการสร้างคอนเทนต์นี้เพราะเห็นว่าผู้คนเริ่มคุ้นเคยและสนใจละครที่สร้างด้วย AI จึงนำมาตีความใหม่ในเชิง Parody โดยเปลี่ยนวัสดุและองค์ประกอบของบ้านที่ปกติไม่มีชีวิต ให้มีบุคลิก มีความสัมพันธ์ และมีบทบาทเป็นของตัวเอง เพื่อเปลี่ยนเรื่องคุณภาพวัสดุที่ซับซ้อนและไกลตัวให้กลายเป็น Entertainment ที่เข้าถึงง่าย
การนำเสนอแบบนี้ยังช่วยสะท้อนให้เห็นว่า ในวันที่บ้านหลายหลังอาจจะ "ดูเหมือนกัน" สิ่งที่สร้างความแตกต่างจริงๆ คือรายละเอียดที่มองไม่เห็นตั้งแต่แรก ซึ่งศุภาลัยเน้นย้ำว่าการส่งมอบบ้านคุณภาพไม่ได้มีเพียงสิ่งที่ลูกค้ามองเห็น แต่รวมถึงทุกองค์ประกอบที่ถูกคัดสรรมาเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมั่นใจได้ในระยะยาว
ลุ้นเกมความสัมพันธ์ 9 ตอนรวด
สำหรับซีรีส์ "เกมรัก เกมวัสดุ" จะมีทั้งหมด 9 Episodes ที่จะพาทุกคนกลับเข้าสู่บ้านศุภาลัยเพื่อทำความรู้จักบทบาทของสมาชิกแต่ละคน ผ่านเรื่องราวที่มีตำแหน่งในคฤหาสน์เป็นเดิมพัน และร่วมกันหาคำตอบว่า ในเมื่อของที่ "ดูคล้ายกัน" อาจไม่ได้มีคุณภาพเหมือนกัน แล้วใครกันแน่ที่จะคู่ควรกับการเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้
ซีรีส์เผยแพร่ทาง Facebook, Instagram และ TikTok: Supalai รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ของศุภาลัย
เอาจริงนะ การเปลี่ยนอิฐมวลเบากับเสาเข็มให้เป็นคุณหญิงคุณชายคือล้ำมาก คิดได้ไงก่อน?