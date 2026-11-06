เตรียมฟิน! ณิชา-พรีม ประกบคู่ซีรีส์ GL ครั้งแรกใน Safety Flirt
เปิดตัวแบบสับๆ ที่งาน GMMTVNEXT: GENERATION HAPPY เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ Union Hall กับโปรเจกต์ซีรีส์ Girls’ Love เรื่อง 'Safety Flirt ห้ามเข้าใกล้ หัวใจกำลังทำงาน' ที่ดึงเอา ณิชา ณัฏฐณิชา และ พรีม ชนิกานต์ มาประกบคู่กันเป็นครั้งแรก ซึ่งบอกเลยว่าน่าจับตามองสุดๆ เพราะทั้งคู่ต่างมีผลงานเดี่ยวปังๆ มาเยอะ พอมาเจอกันในลุค GL แบบนี้ เคมีจะพุ่งแค่ไหนเราต้องรอดู
โดยเรื่องนี้ได้ เส ธนพร มานั่งแท่นผู้กำกับ เล่าเรื่องราวความรักฉบับคนทำงานที่ทั้งตลกและโรแมนติก เรื่องราวจะวนเวียนอยู่กับ จิรา พนักงานน้องใหม่ที่ชีวิตในบริษัทมีแต่เรื่องวุ่นวายให้ปวดหัวทุกวัน แต่ในความโชคร้ายดันได้เจอ สุกี้ รุ่นพี่วิศวกรที่ตอนแรกดูเหมือนจะไม่ถูกชะตา แต่จริงๆ แล้วกลับพยายามทำให้จิราหวั่นไหว ท่ามกลางความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงานและความสัมพันธ์ที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้น
สำหรับ ณิชา ณัฏฐณิชา นี่คือผลงานชิ้นแรกอย่างเป็นทางการหลังจากที่เธอประกาศเข้าสังกัด GMMTV เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และยังเป็นการเล่นซีรีส์ GL แบบเต็มตัวครั้งแรกของเธอและพรีมด้วย งานนี้บอกเลยว่าแฟนๆ เตรียมยันยันเตียงรอได้เลย เพราะความน่ารักของคู่นี้น่าจะทำเอาเราเขินจนตัวบิดแน่นอน
ว่าแต่ใครทีมพี่วิศวกรหรือทีมเด็กใหม่ ยกมือขึ้น!