ฟ้าใสคัมแบ็ก! เตรียมลุยมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2027 งานนี้มงทองต้องเข้าแล้ว
วงการนางงามมีสะเทือน เพราะ ฟ้าใส ปวีณสุดา ตัดสินใจกลับมาประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2027 อีกครั้ง ทำเอาแฟนๆ ฮือฮากันหนักมาก และตอนนี้ทุกคนกำลังลุ้นกันตัวโก่งว่าเธอจะเลือกลงสมัครในจังหวัดไหน
ล่าสุดเจ้าตัวยังเสิร์ฟความปังไม่หยุดด้วยการเปลี่ยนลุคใหม่มาพร้อมผมทรงฟาร่าที่บอกเลยว่าสวยจึ้ง ใบหน้าฟ้าประทานแบบเต็มสิบไม่มีหัก จนแฟนคลับแห่กดไลก์กันรัวๆ
บอกเลยว่าถ้าคว้ามงเป็นตัวแทนประเทศไทยได้ ศักยภาพความครบเครื่องของเธอน่าจะพาไปถึงมงทองแรกในประวัติศาสตร์ได้ไม่ยาก ยิ่งเป็นช่วงที่ MGT ครบรอบ 15 ปีด้วย ยิ่งน่าลุ้นเข้าไปใหญ่
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก