ทุ่มไม่อั้น! ปีเตอร์ เดนแมน เพิ่มรางวัลนำจับ 1 ล้านบาท ตามหาน้องคาเนโล่
ยอมใจในความรักจริงของ ปีเตอร์ เดนแมน นักแสดงหนุ่มที่ยังคงออกตามหา 'น้องคาเนโล่' สุนัขไซบีเรียนฮัสกีคู่ใจที่หายตัวไปนานเกือบสองปี โดยล่าสุดปีเตอร์ตัดสินใจอัปเกรดเงินรางวัลสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสจนพบน้อง จากเดิมสองแสนบาท พุ่งสูงถึง 1,000,000 บาทเลยทีเดียว
ย้อนกลับไปน้องคาเนโล่หายตัวไปจากย่านศาลายาตั้งแต่ปี 2024 ซึ่งแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน แต่ปีเตอร์ยังเชื่อมั่นว่าน้องอาจจะยังอยู่ที่ไหนสักแห่งในประเทศไทยและเดินหน้าตามหาอย่างต่อเนื่อง
ใครที่พอมีเบาะแสหรือเห็นน้องคาเนโล่ สามารถทักไปบอกปีเตอร์ได้เลยที่ Instagram: peter_denman หรือ TikTok: Peter Denman (ปีเตอร์ เดนแมน) ขอให้ได้เจอกันเร็วๆ นี้เถอะ!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก