โค้ชใจดีหรือใจร้าย? The Voice Thailand 2026 ใจป้ำเปิดโควตาลูกทีมไม่จำกัด!
งานนี้มีแต่คำว่าปัง! The Voice Thailand 2026 รอบ Blind Audition ปรับกติกาใหม่แบบช็อกวงการ เพราะปีนี้ผู้เข้าแข่งขันศักยภาพสูงจนเกินคาด ทำให้ 4 โค้ชสามารถเลือกลูกทีมได้แบบไม่จำกัดจำนวน ไม่ต้องกังวลเรื่องที่นั่งจำกัด
ทางด้านโค้ชคิ้ม เจนนิเฟอร์ คิ้ม ยืนยันว่าปีนี้คนเก่งเยอะมากจริงๆ ส่วนโค้ชโอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน ก็เสริมว่าแต่ละคนไม่ได้แค่ร้องเพลงดี แต่มีสไตล์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสุดๆ ซึ่งโค้ชโอ๊ตมองว่ากติกานี้ช่วยลดความกดดันในรอบ Blind Audition เพราะไม่ต้องรีบตัดสินใจเลือกคนภายใต้ที่นั่งที่จำกัด
แต่เดี๋ยวก่อน ความใจดีนี้มีราคาที่ต้องจ่าย! เพราะโค้ชจ๋าย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี มองว่ายิ่งคนเก่งเยอะ ความหนักใจก็ตกอยู่ที่โค้ช เพราะเสียดายถ้าต้องปล่อยใครกลับบ้าน และการมีลูกทีมเยอะขึ้นก็หมายถึงความเสี่ยงและความเข้มข้นที่ตามมา โดยเฉพาะเมื่อถึงรอบคัดเลือกที่โค้ชต้องเผชิญโจทย์หินว่าจะเลือกใครให้ไปต่อและต้องตัดใจจากใคร
ด้านโค้ชก้อง สหรัถ สังคปรีชา เองก็อยากเปิดโอกาสให้คนมีฝีมือได้เดินทางไปให้ไกลกว่าแค่รอบแรก ซึ่งการปรับรูปแบบครั้งนี้ก็เพื่อให้ "เสียงจริง ตัวจริง" ที่มีคุณภาพได้ไปต่อมากขึ้น แต่บททดสอบที่แท้จริงของทั้ง 4 โค้ชกำลังรออยู่ในรอบต่อไป
ใครอยากลุ้นว่าใครจะได้เป็นลูกทีมใคร ติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. ทางแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW และ True4U ช่อง 24 หรือจะดูย้อนหลังผ่านแอป TrueVisions NOW
แอบกระซิบว่าตอนนี้มีกิจกรรม FAN LOVE BLIND AUDITIONS ให้ส่งของขวัญแทนใจให้ผู้เข้าแข่งขันที่เลิฟได้ผ่านแอป TrueID ด้วยนะ เตรียมโหลดให้พร้อมแล้วไปสวมวิญญาณโค้ชคนพิเศษกันได้เลย
เอาจริงนะ ให้ลูกทีมไม่จำกัดแบบนี้ โค้ชเตรียมยาดมไว้รอเลยไหม เพราะตอนคัดออกน่าจะน้ำตาแตกกว่าเดิมหลายเท่า!