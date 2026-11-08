เปิดวาร์ป 3 หนุ่มนำจาก เงาพายุ The Silent Storm ซีรีส์สืบสวนสุดเดือดที่มิตรภาพแทบไม่เหลือชิ้นดี
ใครชอบแนวสืบสวนสอบสวนและอาชญากรรมเตรียมตัวเลย เพราะซีรีส์จีนเรื่อง เงาพายุ The Silent Storm ลงจอให้ชมทาง YOUKU ไปแล้วเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2026 ที่ผ่านมา งานนี้ได้สามนักแสดงนำฝีมือจัดจ้านมาฟาดฟันกันในเรื่องราวของชายสามคนที่เคยผูกพันกันในอดีต แต่ดันต้องกลับมาเผชิญหน้ากันท่ามกลางคดีทุจริตและเครือข่ายอาชญากรรมสุดดาร์ก
เริ่มที่ จิ่งป๋อหราน (Jing Boran) ที่มารับบทเป็น โอวหยางซวี่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีสายเป๊ะที่ยึดมั่นในหลักการแบบสุดตัว จุดเริ่มต้นของความวุ่นวายเริ่มจากปี 1994 ที่เขาเข้าไปตรวจคดีปลอมใบกำกับภาษีจนได้เจอเพื่อนซี้สองคนคือ โจวไห่หยางและเหยียนผิงอัน แต่พอเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์กลับถูกทดสอบเมื่อเพื่อนเก่าดันไปพัวพันกับคดีทุจริตครั้งใหญ่ จนเขาต้องเลือกว่าจะเอาหน้าที่หรือเอาความเป็นเพื่อน
ทางด้าน จางซ่งเหวิน (Zhang Songwen) รับบทเป็น โจวไห่หยาง ชายที่เดินทางมาเมืองชุนเจียงเพื่อตามหาภรรยาที่หายไป แต่ดันซวยเข้าไปเกี่ยวกับการปลอมใบกำกับภาษีจนได้รู้จักกับโอวหยางซวี่และเหยียนผิงอัน ทว่าตัวละครนี้แหละที่เป็นตัวแทนของความเปลี่ยนแปลง เมื่ออำนาจและผลประโยชน์ดึงเขาเข้าสู่ขบวนการฉ้อโกงภาษีจนกลายเป็นคนที่อยู่คนละฝั่งกับเพื่อนเก่าไปเลย
ปิดท้ายด้วย ซุนอี้โจว (Sun Yizhou) ในบท เหยียนผิงอัน ผู้ที่ร่วมชะตากรรมในคดีปลอมใบกำกับภาษีปี 1994 มาด้วยกัน และเป็นตัวแปรสำคัญในการเชื่อมโยงเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อคลี่คลายปมเครือข่ายฉ้อโกงที่ทำให้มิตรภาพของทั้งสามคนไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีก
บอกเลยว่าพล็อตเรื่องแบบนี้คือที่สุดของความหน่วง เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดในคราบเจ้าหน้าที่ภาษีและอาชญากร ใครยังไม่ได้ดูรีบพุ่งตัวไปที่ YOUKU ด่วน!