โดนขยี้จนเสียทรง! แจ็คกี้เจอหนุ่ม กรรชัย รุกถามเรื่อง ท็อป ทศพล ถึงกับลั่นหนักกว่าแฉ 5 ทุ่ม
แจ็คกี้ ชาเคอลีน ไปร่วมรายการโหนกระป๋องเพื่อช่วย หนุ่ม กรรชัย โปรโมทอาหารหมาและอาหารแมว แต่ประเด็นหลักที่ถูกขยี้กลับเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับ ท็อป ทศพล ที่ทำเอาสาวแจ็คกี้ถึงกับอุทานว่าหนักกว่ารายการแฉ 5 ทุ่มเสียอีก
เริ่มต้นด้วย ป๋อง กพล ที่ถามถึงเรื่องการออกเดตแบบสองต่อสอง ซึ่งแจ็คกี้รีบปฏิเสธทันทีว่ายังไม่เคยเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะไปกันเป็นกลุ่มเท่านั้น ส่วนเรื่องที่มีคนจับสังเกตว่าใส่หมวกหรือเสื้อเหมือนกัน แจ็คกี้ชี้แจงว่าเป็นเรื่องบังเอิญ เพราะแค่ใส่คอลเล็กชั่นใหม่ที่ออกมาเหมือนกัน ส่วนหนุ่ม กรรชัย แย้งว่าเหตุบังเอิญไม่ได้บังเอิญขนาดนั้น
ความพีคอยู่ที่ตอน หนุ่ม กรรชัย รุกถามว่ามีการจับมือกันบ้างหรือยัง ซึ่งแจ็คกี้ตอบแบบเลี่ยงๆ ว่า "ขอตอบในชั้นศาลค่ะ" จนถูกว่าว่าบ่ายเบี่ยงตลอด พอถูกไล่ต้อนเรื่องนี้ต่อ แจ็คกี้ก็อ้างว่าเดี๋ยวแม่ด่า โดยบอกว่าแม่ไม่ให้จับมือผู้ชาย และที่บ้านยังมองเธอเหมือนเด็ก 3 ขวบ
ปิดท้ายด้วยช็อตที่ หนุ่ม กรรชัย เปิดรูป ท็อป ทศพล ให้ดู พร้อมชมว่าหล่อและน่ารัก แถมแซวเรื่องหนวดว่า "บังยีมีไว้ยีตลอด" ทำเอาแจ็คกี้อุทานว่า "ตายแล้ว หนักกว่าแฉ 5 ทุ่ม"