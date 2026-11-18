ช่อง 3 ของขึ้น! เตรียมฟ้องยับคนที่เอาข้อความเท็จติดรถประจานศิลปิน
งานนี้มีหนาวแน่ เพราะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประกาศลุยฟ้องขั้นเด็ดขาด หลังจากเกิดกรณีที่มีคนบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งมีการนำรถยนต์ติดป้ายแสดงข้อความกล่าวหาอันเป็นเท็จไปในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงมีการแชร์ข้อความพวกนี้ว่อนเน็ต ซึ่งทางสถานีมองว่าส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของทั้งตัวสถานีและศิลปินในสังกัด
เพื่อให้เรื่องนี้จบแบบเด็ดขาด ช่อง 3 เลยจัดเต็มออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการพร้อมกันถึง 3 ภาษา ทั้งไทย อังกฤษ และจีน เพื่อชี้แจงและปกป้องสิทธิ์ของสถานีและศิลปิน โดยระบุว่าการกระทำแบบนี้ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และที่สำคัญคืออาจเข้าข่ายทำผิดกฎหมายด้วย
ทางสถานีเลยขอเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหยุดการกระทำดังกล่าวทันที ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนหรือช่องทางใดก็ตาม พร้อมย้ำชัดๆ ว่าขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมายกับทุกคนที่เกี่ยวข้องแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นคนจ้าง คนรับจ้าง หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของสถานีและศิลปินในสังกัดอย่างถึงที่สุดเท่าที่กฎหมายจะอำนวย
บอกเลยว่ารอบนี้ช่อง 3 เอาจริง