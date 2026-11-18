เคลียร์ดราม่าทริปญี่ปุ่น! ภรรยาเอ๊าะ กีรติ แจงยิบ ทัวร์กู้ภัยเน้นประหยัด ไม่ได้หรูอย่างที่คิด
กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามอง สำหรับทริปเดินทางไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านกู้ภัยที่ประเทศญี่ปุ่นของทีมงานมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี บุ๋ม ปนัดดา นำทีม จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้เงินมูลนิธิผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่า ล่าสุด ก้อย วิภาวี ภรรยาของ เอ๊าะ กีรติ ซึ่งเป็นคนประสานงานและดูแลการจัดทัวร์ครั้งนี้ ได้ออกมาให้ข้อมูลถึงเบื้องลึกเบื้องหลังทั้งหมดแล้ว
แผนการเดินทางที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
ก้อย วิภาวี เล่าว่า จุดเริ่มต้นของทริปนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคม โดย บุ๋ม ปนัดดา ได้ติดต่อผ่าน เอ๊าะ กีรติ ก่อนจะส่งต่อให้เธอเป็นคนจัดการรายละเอียดเพราะดูแลเรื่องปฏิบัติการจัดทัวร์อยู่แล้ว ซึ่งตอนแรกมีแผนจะไปดูงานที่กรุงโตเกียว แต่ดันไปตรงกับช่วงเทศกาล Golden Week ของญี่ปุ่นพอดี ทำให้กังวลเรื่องที่พักและการเดินทาง จนกระทั่งเดือนกรกฎาคมจึงกลับมาประสานงานกันอีกครั้ง และเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปที่เมืองโอซาก้าแทน
ย้ำชัด! ทริปนี้เน้นประหยัด ไม่ได้หรูหรา
เรื่องงบประมาณ ก้อยระบุว่า บุ๋ม ปนัดดา แจ้งชัดเจนตั้งแต่แรกว่านี่เป็นทริปของมูลนิธิที่มีงบจำกัด และต้องการพาทีมกู้ภัยไปฝึกกับองค์กรในญี่ปุ่น ดังนั้นการจัดทัวร์ครั้งนี้จึงต้องเน้นความประหยัดเป็นหลัก ทั้งเรื่องที่พัก อาหาร และการเดินทาง โดยเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำที่ต้องต่อเครื่องที่ไต้หวัน ส่วนโรงแรมที่พักก็เป็นระดับ 3 ดาว ไม่ใช่โรงแรมหรูหรือการเดินทางชั้นธุรกิจตามที่มีกระแสข่าว
สำหรับกำหนดการเดินทางทั้งหมดประมาณ 5-6 วัน มีการฝึกอบรมจริงรวม 3 วัน โดยแบ่งเวลาเป็นช่วงครึ่งวันในแต่ละวัน ส่วนเวลาที่เหลือมีการพาไปเที่ยวตลาดปลา วัด แหล่งช็อปปิ้ง และสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ซึ่งเป็นจุดหลักที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่ในแพ็กเกจ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ จะพยายามเลือกจุดที่ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม เพื่อที่จะควบคุมงบประมาณให้ได้มากที่สุด
เปิดค่าใช้จ่ายและปมตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ
ในส่วนของราคา ก้อยเปิดเผยว่าทริปนี้คิดค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 50,000 กว่าบาท รวมผู้เดินทางทั้งหมด 14 คน ซึ่งเธอมองว่าราคานี้ประหยัดมากเมื่อเทียบกับทัวร์ญี่ปุ่นทั่วไปที่ถ้าดูแลแบบวีไอพีอาจสูงถึงหลักแสนต่อคน โดยบริษัทพยายามช่วยลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดเพราะรู้ว่ามูลนิธิมีงบจำกัด และแทบไม่ได้คิดกำไรจากการจัดทัวร์ครั้งนี้เลย
ส่วนดราม่าที่ว่า บุ๋ม ปนัดดา เดินทางด้วยตั๋วเฟิร์สคลาส ก้อยชี้แจงว่าเท่าที่ทราบคือเดินทางด้วยชั้นธุรกิจ แต่เรื่องการซื้อตั๋วหรือการใช้ไมล์สะสมนั้นเป็นเรื่องที่ บุ๋ม จัดการเองทั้งหมด ทางบริษัทไม่ได้เป็นคนดำเนินการและไม่ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินของ บุ๋ม ปนัดดา ไว้ในแพ็กเกจทัวร์ โดยคิดเพียงแค่ค่าบริการทัวร์เท่านั้น
เคลียร์ปมเงินโอนและปัญหาสั่งอายัดบัญชี
สำหรับการชำระเงิน มีการโอนแยกเป็น 2 ส่วนคือค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติ โดยเงินส่วนหนึ่งโอนจากบัญชี "องค์กรทำดี โดยบุ๋ม ปนัดดา" ส่วนเงินค่าทัวร์เป็นการโอนผ่านธนาคารซึ่งเธอไม่ทราบรายละเอียดบัญชีต้นทาง
เรื่องที่หนักที่สุดคือผลกระทบจากข่าวนี้ ทำให้บัญชีธนาคารของบริษัทถูกอายัดโดยหน่วยงานราชการ จนไม่สามารถเบิกเงินไปจ่ายซัพพลายเออร์ต่างประเทศสำหรับทริปถัดไปได้ ก้อยจึงรีบติดต่อตำรวจและเข้าให้ข้อมูลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยใช้เวลาสอบถามประมาณ 4-5 ชั่วโมง พร้อมยื่นหลักฐานทั้งหมด ทั้งสลิปโอนเงิน โปรแกรมทัวร์ การติดต่อ ใบเสร็จสายการบิน และหลักฐานการจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ในญี่ปุ่น และยืนยันว่าไม่มีการโอนเงินคืนหรือโอนต่อไปให้บุคคลอื่น เพราะเป็นการทำธุรกิจจัดทัวร์ตามปกติ
สุดท้าย ก้อยยืนยันว่าทริปนี้ไปฝึกอบรมจริงตามที่ตกลงกันไว้ ส่วนเรื่องการใช้เงินมูลนิธิว่าจะถูกต้องตามวัตถุประสงค์ไหมนั้น เธอตอบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องภายในของมูลนิธิ แต่ในฐานะคนจัดทัวร์ ยืนยันว่าคุมงบประหยัดที่สุดเพื่อให้ทีมกู้ภัยได้ประสบการณ์กลับมาพัฒนาการช่วยเหลือคนในไทย
สรุปคือจัดทัวร์แบบประหยัด แต่ดราม่าระเบิดจนบัญชีโดนอายัด งานนี้ต้องรอดูว่าทางมูลนิธิจะออกมาเคลียร์เรื่องการใช้เงินให้ชัดกว่านี้ไหม?