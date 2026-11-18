เตรียมตัวให้พร้อม! ฟองนวลลุยฝึกวิชาเข้าเวียงแก้วใน Scarlet Heart Ullavee
ความเข้มข้นมาเต็มสำหรับ Scarlet Heart Ullavee ปาฏิหาริย์ข้ามกาลเวลา ซีรีส์ย้อนยุคจาก GMMTV ที่สัปดาห์นี้เราจะได้เห็น ฟองนวล (รับบทโดย ตู-ต้นตะวัน ตันติเวชกุล) เตรียมความพร้อมครั้งใหญ่ก่อนจะก้าวเข้าสู่เวียงแก้ว
แต่บอกเลยว่าภารกิจนี้ไม่ง่าย เพราะต้องเจอ หอมจัน (รับบทโดย น้ำฝน-สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ) ที่เข้มงวดขั้นสุด ทั้งเรื่องกิริยามารยาท การพูดจา การเดิน ไปจนถึงธรรมเนียมการถวายงานและการเข้าเฝ้า ถึงจะกดดันจนแอบกังวล แต่ฟองนวลก็สู้ตายฝึกจนปรับตัวได้ และสามารถเข้าไปใกล้ชิดกับ เจ้าหลวงพญาไชยแสนลือ (รับบทโดย กบ-ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี) ได้แบบรวดเร็วทันใจ
งานนี้ไม่ได้สู้คนเดียว เพราะมีเหล่าองค์ชายอย่าง กองไท (รับบทโดย เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร), ฟ้าฮ่าม (รับบทโดย ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน) และ จอมหาญ (รับบทโดย โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล) ที่คอยให้คำแนะนำและช่วยติวเข้มให้อย่างใกล้ชิด
แต่ความไวไฟนี้แหละที่ทำให้อินทราช (รับบทโดย เต-ตะวัน วิหครัตน์) เริ่มระแวงจนอยู่ไม่สุข ถึงขั้นสั่งให้ เมืองฟ้า (รับบทโดย วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร) คอยเฝ้าจับตาดูทุกย่างก้าวของฟองนวลแบบประกบติด
ใครอยากรู้ว่าชีวิตในเวียงแก้วจะพลิกผันแค่ไหน และฟองนวลจะผ่านบททดสอบได้หรือเปล่า ติดตามชมได้ในวันที่ 18 และ 19 พฤศจิกายนนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง one31 หรือดูย้อนหลังผ่านแอป oneD เวลา 21:45 น.
เอาจริงนะ ถ้าเป็นเราโดนจ้องทุกฝีก้าวแบบนี้คงประสาทเสียไปแล้ว ฟองนวลจะรอดไหมเนี่ย?