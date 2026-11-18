คลั่งรักไม่ไหว! THE TOYS โพสต์รูปทำบุญพร้อมแคปชั่นขิงคนโสดจนทัวร์ลง (ด้วยความเอ็นดู)
ทอย ธันวา บุญสูงเนิน หรือ THE TOYS ออกมาโชว์โหมดคลั่งรักแบบจัดเต็ม ด้วยการโพสต์ภาพควงภรรยาสาวที่ชื่อ เกีย ไปทำบุญทอดกฐิน แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตสะดุดคือแคปชั่นที่เขียนว่า "บุญมาฝากคนโสดครับ" งานนี้บอกเลยว่าขิงแรงจนแฟนๆ แห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นหั่นแหลก
ซึ่งความขี้เล่นของหนุ่มทอยไม่ได้มีแค่ในโซเชียล เพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ชอบหยอดมุกแซวคนโสดบนเวทีคอนเสิร์ตอยู่บ่อยๆ ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะได้เพียบ จนแฟนๆ เริ่มสังเกตเห็นว่าตั้งแต่แต่งงานไป พี่ทอยดูจะพูดเก่งขึ้นเป็นพิเศษ และขยันหยอดมุกคนโสดแบบไม่เว้นวันเลย
งานนี้เพื่อนซี้อย่าง โบกี้ไลอ้อน ก็ไม่ยอมตกขบวน รีบเข้ามาร่วมวงแซวทันทีว่า "ทอย มันนั่งคิดแคปชั่นทั้งวัน หวังว่า ทุกคนจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน" ทำเอาแฟนๆ ขำกลิ้งกันไปหมด
สรุปคือคนมีคู่ก็หวานเจี๊ยบ ส่วนคนโสดอย่างเราก็ต้องอดทนและสู้ชีวิตต่อไป ใครจะไปคิดว่าพอมีรักแล้ว THE TOYS จะกลายเป็นสายปั่นได้ขนาดนี้!