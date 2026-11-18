ช็อกทั้งสนาม! รถถังพ่ายคะแนน น้องโอ๋ ตกรอบก่อนรองชนะเลิศเวิลด์ กรังด์ปรีซ์
เกิดเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นในรายการ The Inner Circle 38 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2026 เมื่อ รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ต้องพ่ายคะแนนเอกฉันท์ให้กับ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ทำให้รถถังร่วงตกรอบก่อนรองชนะเลิศ สาย A ของการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ไปอย่างน่าเสียดาย
บอกเลยว่าไฟต์นี้กระแสก่อนเกมมาทางรถถังสุดๆ เพราะด้วยความสดที่นำห่างรุ่นพี่ถึง 11 ปี แถมเพิ่งย้ายกลับมาซ้อมที่ค่ายจิตรเมืองนนท์ แฟนมวยหลายคนเลยมองว่าน่าจะชนะได้ไม่ยาก แต่พอชกจริงกลับพลิกผัน เพราะในยกที่ 2 รถถังพลาดโดนน้องโอ๋สับศอกจนคิ้วซ้ายแตก และโดนแข้งซ้ายเข้าก้านคอจนร่วงลงไปโดนนับ แม้ช่วงหลังจากนั้นรถถังจะโชว์ใจสู้เดินไล่บดอย่างหนัก แต่ก็ไม่สามารถทวงแต้มนับคืนได้ จนต้องยอมแพ้คะแนนไปแบบช็อกโลก ส่งให้น้องโอ๋ผ่านเข้าไปพบกับ ชิมอน นักชกจากญี่ปุ่นในรอบตัดเชือก
ความเดือดของเกมนี้ส่งผลให้หลังจบการแข่งขัน รถถังต้องถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อรักษาบาดแผลและเช็กอาการ ซึ่งในคืนวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2026 เจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงน้องโอ๋และแฟนๆ เพื่ออัปเดตสถานการณ์
ล่าสุดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2026 รถถังที่ยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายได้ออกมาไลฟ์สดขอบคุณทุกกำลังใจ พร้อมขอโทษแฟนๆ ที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้ แต่ยืนยันชัดเจนว่าไม่คิดยอมแพ้ โดยระบุว่า "ผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ ผมจะสู้ต่อเพื่อแฟนๆ ทุกคน ผมจะชกจนกว่าแฟนๆ จะเบื่อกันไปข้างหนึ่ง"
ใจสู้ขนาดนี้ แฟนคลับอย่างเราก็พร้อมซัพพอร์ตต่อ แล้วเพื่อนๆ ล่ะ คิดว่าไฟต์หน้าของรถถังควรเจอใครดี?