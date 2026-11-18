JASP.ER กลับมาแล้ว! ส่งซิงเกิลใหม่ 'Please' มาขยี้ใจสายดราม่า
สิ้นสุดการรอคอยสำหรับชาวด้อม เพราะสี่หนุ่มตัวตึงจากวง JASP.ER ทั้ง จุง-อาเชน ไอย์ดึน, อู๋-ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์, แซนต้า-พงศภัค อุดมโภชน์ และ ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ จากค่าย RISER MUSIC ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อว่า “Please” ออกมาให้ได้ฟังกันแล้ว
เพลงนี้มาในแนวป๊อปแบบซึ้งกินใจ เนื้อหาคือความเจ็บปวดขั้นสุดของคนที่เพิ่งมองเห็นคุณค่าของความรักในวันที่สายเกินไป จนสูญเสียคนสำคัญไปเรียบร้อย สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือการอ้อนวอนขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้ง ซึ่งเมโลดี้และอารมณ์เพลงคืออบอวลไปด้วยความคิดถึงแบบเต็มแม็กซ์
เบื้องหลังความปังนี้ได้โปรดิวเซอร์มือทองอย่าง แอ้ม-อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ (AMP Achariya) มาดูแลทั้งเนื้อร้อง ทำนอง และเป็น Vocal Director โดยแท็กทีมกับ ประทีป สิริอิสสระนันท์ (Prateep Siri-Issranan) ที่รับหน้าที่ Producer และเรียบเรียงดนตรี ซึ่งช่วยดึงอินเนอร์ความเหงาของทั้งสี่หนุ่มออกมาได้แบบละเมียดละไมสุดๆ
จุดที่ต้องระวังคือท่อนฮุก “Baby come back to me, please please please” ที่บอกเลยว่าติดหูมาก และพร้อมจะขยี้ความรู้สึกคนฟังให้จมดิ่งไปกับเพลง
ใครที่คิดถึงผลงานของหนุ่มๆ สามารถไปตามฟังเพลง “Please” และดูมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube: RISER MUSIC และ Music Streaming ทุกช่องทาง ส่วนใครอยากตามติดความเคลื่อนไหวก็ไปส่องได้ที่ Facebook, Instagram, X และ TikTok ของ JASP.ER และ RISER MUSIC ได้เลย
เตรียมทิชชู่ไว้ให้พร้อม เพราะท่อนฮุกนี้ทำเอาคนโสดหรือคนเพิ่งโดนทิ้งมีน้ำตาซึมแน่นอน