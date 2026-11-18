ไฟลุก! ทีม BEST BETA ท้าชิงบัลลังก์ ALPHA ใน PROJECT ALPHA NEW CLAN สัปดาห์ที่ 5
เข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 ของรายการ PROJECT ALPHA NEW CLAN จาก GMMTV บอกเลยว่าความเดือดพุ่งทะลุปรอท เพราะทีม BEST BETA นำโดย เอิร์ธ, ไอซ์, ออนเซน และวีเจ ทำผลงานได้ดีที่สุดจนกรรมการตัดสินให้ได้สิทธิ์เปิดศึกท้าชิงบัลลังก์จากทีม ALPHA ที่มี จ๊อป, จื้อ, ทีเร็กซ์ และพี ครองตำแหน่งอยู่
รอบ Challenge ALPHA ครั้งนี้มาพร้อมโจทย์ "GIRL TWIST" ที่ท้าทายสุดๆ เพราะผู้เข้าแข่งขันต้องหยิบเพลงฮิตของ Girl Group แถวหน้าของไทยมาตีความใหม่ ให้กลายเป็นโชว์สไตล์ Boy Group ที่ทั้งโดดเด่นและทรงพลัง ซึ่งฝั่งทีม BETA ที่เหลือก็ไม่ได้นั่งชิล เพราะต้องสู้กันเองเพื่อเอาตัวรอดจากการถูกคัดออกในสัปดาห์นี้ด้วย
ความพีคคือกำลังใจชุดใหญ่ที่มานั่งติดขอบเวทีให้เหล่าน้องๆ โดยมีรุ่นพี่ตัวท็อปจาก GMMTV อย่าง ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร, กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, เต-ตะวัน วิหครัตน์ และ นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ ที่แท็กทีมมาเชียร์กันแบบใกล้ชิด บอกเลยว่าแรงกดดันบวกกับแรงใจมาเต็มขนาดนี้ ใครจะอยู่ใครจะไปต้องลุ้นกันตัวโก่ง
ใครอยากรู้ว่าทีม ALPHA จะรักษาบัลลังก์ไว้ได้ หรือจะโดนผู้ท้าชิงโค่นลง ตามไปดูได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง one31 หรือดูย้อนหลังเวลา 20.00 น. ทาง YouTube : Project Alpha