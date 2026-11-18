ใจหายหมด! ลำไย ไหทองคำ เฉลยแล้วทำไมกัปตันช้างโพสต์ว่าโสด
ทำเอาแฟนคลับอกสั่นขวัญแขวนกันทั้งไทม์ไลน์ หลังจากที่ กัปตันช้าง หวานใจของ ลำไย ไหทองคำ อยู่ๆ ก็โพสต์สถานะว่าตนเอง "โสด" จนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถามกันรัวๆ ด้วยความตกใจว่าเกิดรอยร้าวหรือมีดราม่าอะไรในความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือเปล่า
แต่ล่าสุด ลำไย ไหทองคำ ออกมาเฉลยแบบชัดเจนว่าว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่ ที่กัปตันช้างโพสต์แบบนั้นก็แค่เล่นเกมสนุกๆ กับเพื่อนฝูงเท่านั้น ไม่ได้มีการเลิกราหรือมีเรื่องมือที่สามตามที่หลายคนเดาไปไกล พร้อมคอนเฟิร์มว่าความรักของทั้งคู่ยังคงราบรื่นและหวานชื่นเหมือนเดิมจ้า
บอกเลยว่าเล่นซะแฟนคลับใจหายแวบ ใครจะไปคิดว่าการเล่นเกมจะทำเอาคนทั้งโซเชียลวุ่นวายได้ขนาดนี้ ดีนะที่ยังรักกันดี ไม่งั้นเตรียมทิชชู่ซับน้ำตาแทน!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก