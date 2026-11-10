ตัวแม่ตัวพ่อมาครบ! ปอนด์ ณราวิชญ์ ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของ Prada
Prada ประกาศแต่งตั้ง ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของแบรนด์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าตัวก็เป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในไทยและระดับนานาชาติ ทั้งจากบทบาทนักแสดงในซีรีส์เรื่อง 'มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee' และในฐานะสมาชิกวงบอยแบนด์ T-Pop อย่าง JASP.ER ที่โชว์ความสามารถแบบครบเครื่อง
ล่าสุดปอนด์ได้เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ Prada ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ทั้งคอลเล็กชั่นสุภาพบุรุษ ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2027 และคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2026 โดยงานนี้ไม่ได้ไปคนเดียว แต่มี น้ำตาล ทิพนารี ร่วมชมโชว์ด้วยกัน
สำหรับ ปอนด์ หรือ ณราวิชญ์ นักแสดงและศิลปินจาก GMMTV คนนี้ เริ่มเข้าวงการบันเทิงในปี 2020 หลังจากชนะเลิศการประกวด Go On Girl & Guy Star Search และแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากบทนำในซีรีส์ ปลาบนฟ้า Fish Upon the Sky ในปี 2021 ก่อนจะปูพรมผลงานมาเรื่อยๆ ทั้ง เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go (2022), We Are คือเรารักกัน (2024), Leap Day วันแก้ตาย (2025) และ มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee (2025)
ด้วยสไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์และความฮอตที่พุ่งทะยาน ทำให้ปอนด์กลายเป็นหนึ่งในศิลปินดาวรุ่งของประเทศไทยที่น่าจับตามองทั้งในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสื่อบันเทิง