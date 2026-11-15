จบปัญหาสมุนไพรเหี่ยว! แชร์ทริคใช้โหลแก้วกับน้ำเปล่า เก็บสมุนไพรให้สดนานขึ้น
บอกลาความหงุดหงิดเวลาซื้อพาร์สลีย์ ผักชี หรือผักชีฝรั่งมาแล้วผ่านไปแค่หนึ่งถึงสองวันก็เหี่ยวในตู้เย็น ซึ่งนอกจากจะเสียของแล้วยังต้องเสียเงินซื้อใหม่ซ้ำๆ แต่ตอนนี้มีทริคเด็ดที่กำลังไวรัลเพราะทำง่ายและได้ผลจริง แค่ใช้โหลแก้วกับน้ำเปล่าก็ช่วยให้ผักใบเขียวเหล่านี้สดนานขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แทนที่จะปล่อยผักไว้ในถุงพลาสติกหรือห่อทิชชู่แบบเดิมๆ ให้เปลี่ยนมาสร้างสภาพแวดล้อมที่รักษาความชื้นและป้องกันลมเย็นจากตู้เย็นไม่ให้สัมผัสผักโดยตรง โดยการนำก้านผักแช่ในน้ำเพื่อให้ก้านได้รับความชุ่มชื้นตลอดเวลา และใช้โหลแก้วครอบไว้เพื่อกันอากาศแห้งในตู้เย็นไม่ให้มาดูดความชื้นออกจากใบผัก วิธีนี้จะทำให้ผักยังคงความกรอบ เขียว และสดใหม่พร้อมใช้งานได้นานขึ้น
ทริคนี้เหมาะสุดๆ สำหรับสมุนไพรประเภทใบ เช่น พาร์สลีย์ ผักชีฝรั่ง และผักชี ซึ่งใช้เวลาเตรียมการแค่ไม่กี่วินาที แต่ช่วยลดขยะอาหารและประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะ ใครที่เคยต้องทิ้งผักพวกนี้บ่อยๆ ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดู รับรองว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
ใครจะเชื่อว่าแค่โหลแก้วใบเดียวจะเปลี่ยนชีวิตคนรักการทำอาหารได้ขนาดนี้ ลองทำตามกันดูนะ