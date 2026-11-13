ต้าห์อู๋ เตรียมลุย Eurovision Song Contest Asia พรุ่งนี้ในฐานะตัวแทนไทย
พรุ่งนี้ 14 พฤศจิกายนนี้ เตรียมเชียร์กันให้สุดเสียง เพราะ ต้าห์อู๋ จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม Eurovision Song Contest Asia ซึ่งไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดในปีแรก ณ วัน แบงค็อก ฟอรัม (One Bangkok Forum)
งานนี้ต้าห์อู๋ไม่ได้ลุยเดี่ยว แต่จับคู่กับ มาง ปิยธิดา เล็กกลาง เพื่อนสนิทสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ส่งเพลง “Aroma” เข้าประกวด ซึ่งความปังคือสามารถเอาชนะศิลปินตัวเต็งในการคัดเลือกอย่าง แก้ม วิชญาณี และ D Gerrard ไปได้แบบสับๆ
สำหรับใครที่ยังงงว่าคือเวทีอะไร ให้ลองนึกถึง Eurovision ของยุโรปที่มีมาตั้งแต่ปี 1956 ซึ่งเป็นรายการสดสุดยิ่งใหญ่ปีละครั้งในเดือนพฤษภาคม โดยฝั่งเอเชียครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 11 ชาติ ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ มองโกเลีย บังกลาเทศ เนปาล และภูฏาน
ความพิเศษของงานคือจะได้เห็น Jeff Satur ขึ้นโชว์ในฐานะแขกพิเศษ พร้อมด้วย DARA แชมป์ Eurovision ล่าสุดจากบัลแกเรีย ส่วนคนคุมเวทีก็ระดับตัวท็อปอย่าง วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา และ ซินดี้ สิรินยา บิชอป
ดราม่างบประมาณและข่าวลือ
ก่อนจะถึงวันงาน มีกระแสข่าวจากสื่อต่างประเทศว่ามีการลดงบประมาณจัดงานจาก 4.5 ล้านดอลลาร์ เหลือ 3.5 ล้านดอลลาร์ จนเกิดข่าวลือว่อนโซเชียลว่างานจะถูกเลิกหรือเลื่อนไหม แต่ทางผู้จัดรีบออกมาแถลงยืนยันว่าจัดตามเดิมวันที่ 14 พฤศจิกายนแน่นอน และยังมั่นใจในทีมผลิตของไทยด้วย
ส่วนใครที่อยากติดตามผลงานด้านอื่นของต้าห์อู๋ นอกจากบทบาทตัวแทนประเทศแล้ว เขายังมีผลงานซีรีส์ ภาพยนตร์ และเป็นคู่จิ้นกับ ออฟโรด ที่แฟนๆ รู้จักกันดี แถมยังมีหัวการค้าตั้งแต่สมัยเรียน โดยเริ่มปั้นแบรนด์จากความฮิตของ “โกโก้ขูด” และ “แก้วสีแดง” ในงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย
ทิ้งท้ายด้วยข่าวดีว่า ปีหน้าอาจมีชาติใหญ่อย่าง จีน ญี่ปุ่น และคาซัคสถาน เข้ามาร่วมด้วย ซึ่งอาจทำให้มีประเทศเข้าร่วมเพิ่มเป็น 16-17 ชาติเลยทีเดียว
เพลง Aroma จะพาสายเลือดไทยไปคว้าชัยได้ไหม พรุ่งนี้รู้กัน!