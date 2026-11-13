สวยครบจบที่ปริญญา! มิย่า ทองเจือ เรียนจบ ป.ตรี แล้ว
จบแล้วจ้า! มิย่า ทองเจือ ลูกสาวของคุณพ่อ พีท ทองเจือ และคุณแม่ เจ็ง วิไลลักษณ์ กลายเป็นบัณฑิตป้ายแดงเรียบร้อยแล้ว หลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร งานนี้ทำเอาครอบครัวและแฟนคลับปลื้มปริ่มกันสุดๆ กับความสำเร็จของสาวสวยคนนี้
โดยก่อนหน้านี้ มิย่าได้เข้าร่วมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2026 และมีกำหนดการเข้าพิธีจริงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2026 ที่ผ่านมา
ทางด้านคุณแม่เจ็งก็ได้โพสต์ภาพความประทับใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความซึ้งๆ ว่า "มิย่าเรียนจบแล้วค่ะ" และบอกว่าโชคดีที่ลูกทั้ง 3 คนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ ขอให้ก้าวต่อ ๆ ไปของลูกสวยงามเป็นอย่างที่ฝัน
บอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้ อนาคตจะปังไปถึงไหนกันนะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก