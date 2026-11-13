ฟรีน สโรชา บินลัดฟ้าไปฮ่องกง ร่วมเปิดตัว MCM x Monchhichi วันนี้!
เตรียมตัวให้พร้อม! วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2026 พี่ฟรีน สโรชา มีนัดบินไปฮ่องกงเพื่อร่วมงาน “MCM x Monchhichi Launch in Hong Kong” ที่ MCM Harbour City โดยจะเริ่มงานเวลา 14.00 น. ตามเวลาฮ่องกง หรือตรงกับ 13.00 น. ตามเวลาไทยนั่นเอง
งานนี้บอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟขั้นสุด เพราะเป็นงานปิดที่เข้าได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น แต่แฟนคลับไม่ต้องเสียใจไป เพราะเขามีพื้นที่รอบๆ งานให้ไปส่งแรงใจและซัพพอร์ตกันได้ ใครอยู่ฮ่องกงเตรียมปักหมุดรอเลย
สำหรับคอลเล็กชัน MCM x Monchhichi เป็นการจับคู่ความลักชูรีของแบรนด์เครื่องหนังระดับโลกอย่าง MCM มาเจอกับความคิวท์ของตุ๊กตาไอคอนิกจากญี่ปุ่นอย่าง Monchhichi ซึ่งจะมีการเปิดตัวกระเป๋าซิกเนเจอร์ทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งฟรีนเองก็เคยร่วมถ่ายทอดคาแรกเตอร์ผ่านแคมเปญระดับโลกมาแล้ว ครั้งนี้เลยต้องมาสร้างความประทับใจให้สื่อมวลชนต่างประเทศและแฟนๆ ชาวฮ่องกงกันต่อ
ก่อนจะบินไปปังที่ฮ่องกง ฟรีนเพิ่งผ่านภารกิจทัวร์ลาตินอเมริกาครั้งแรกมาสดๆ ร้อนๆ ทั้งที่เม็กซิโก, ลิมา, เซาเปาโล และซานติเอโก ซึ่งกระแสตอบรับคือดีงามมาก แฟนๆ มาซัพพอร์ตและให้กำลังใจกันอย่างแน่นฮอลล์
งานรัดตัวขนาดนี้แต่ยังสวยสับและปังต่อเนื่องแบบนี้ จะมีใครต้านพี่ฟรีนได้บ้าง?