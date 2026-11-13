เตรียมใจให้พร้อม! ออฟ-กัน รีเทิร์นใน Gunshot ผมหลงรักฆาตกร แนวสืบสวนสุดลึกลับ
สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนๆ เพราะ ออฟ จุมพล และ กัน อรรถพันธ์ กลับมาโคจรเจอกันอีกครั้งใน Gunshot ผมหลงรักฆาตกร ซีรีส์ Boys’ Love แนวสืบสวนลึกลับที่น่าจะเข้มข้นแบบตะโกน ซึ่งมีการปล่อย Official Trailer ออกมาให้ใจสั่นกันไปแล้วเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2026
พล็อตเรื่องรอบนี้คือจึ้งมาก เพราะเป็นความสัมพันธ์สุดซับซ้อนระหว่างตำรวจหนุ่มชื่อ กองพล (รับบทโดย ออฟ จุมพล) กับ มินิ ศิลปินเป่าแก้วที่มีความลับและบาดแผลในใจ (รับบทโดย กัน อรรถพันธ์) เมื่อคดีฆาตกรรมปริศนาทำให้ทั้งคู่ต้องมาเจอกัน ความสงสัยเลยค่อยๆ เปลี่ยนเป็นความรัก แต่ปัญหาคือหน้าที่กับหัวใจมันดันสั่งให้เดินคนละทาง งานนี้บอกเลยว่าลุ้นหนักมากว่าคนที่อยากปกป้องจะเป็นคนเดียวกับที่ต้องตามจับหรือเปล่า
นอกจากคู่หลักแล้ว ไลน์อัปนักแสดงยังจัดเต็มทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โอม ภวัต, โอ อนุชิต, ชิม่อน วชิรวิชญ์ และ วินนี่ ธนวินท์ โดยได้ ฉิก สกล มานั่งแท่นผู้กำกับคุมบังเหียนความเดือดในเรื่องนี้
ปักหมุดรอไว้เลย Gunshot ผมหลงรักฆาตกร จะเริ่มฉายตอนแรกวันที่ 23 พฤศจิกายน 2026 นี้ ทุกวันจันทร์ เวลา 20.30 น. ทาง GMM25 หรือใครสายย้อนหลังก็จัดไปที่แอปพลิเคชัน oneD
งานนี้จะคลั่งรักหรือจะคลั่งคดีกันแน่ ใครทีมไหนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดี!