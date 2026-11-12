ปิดอู่แล้วจ้า! แพทริเซียตอบชัดเรื่องลูกคนที่ 4 พร้อมลุยงานปีหน้า
หลังจากทุ่มเทเวลาเป็นคุณแม่ฟูลไทม์เลี้ยงลูกๆ รวมถึงน้องเอริค ลูกชายคนที่สามที่เพิ่งคลอดไป ล่าสุด แพทริเซีย กู๊ด เปิดโอกาสให้แฟนๆ เข้ามาถามคำถาม ซึ่งหนึ่งในนั้นถามถึงแพลนจะมีลูกคนที่สี่ต่อไหม
งานนี้คุณแม่ตอบชัดแบบไม่ต้องลุ้นว่า "คิดว่าปิดอู่แล้วค่า" เพราะรู้สึกว่ามีลูกสามคนตอนนี้กำลังดี แถมให้เหตุผลว่าปีหน้าจะอายุ 30 ปีแล้ว เลยอยากกลับมาลุยทำงานให้เต็มที่
สรุปคือตอนนี้ขอเน้นเลี้ยงลูกให้เต็มที่ก่อน แต่ปีหน้าเตรียมตัวรอดูแพทริเซียกลับมาปรากฏตัวทางหน้าจอได้เลย แฟนคลับเตรียมวอร์มนิ้วรอติดตามงานได้เลยจ้า
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก