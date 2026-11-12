น้องพายุเตรียมบินอิตาลี คาดฝึกโกคาร์ท พ่อ-แม่ซัพพอร์ตเต็มที่
กางแผนที่รอเลย เพราะมีคนเห็น น็อต วิศรุต และน้องพายุ ที่สนามบินเตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศอิตาลี ทำให้หลายคนคาดการณ์ว่าครั้งนี้คุณพ่ออาจพาลูกชายไปฝึกซ้อมโกคาร์ทอย่างจริงจังถึงต่างประเทศ
จริงๆ เรื่องนี้มีคำใบ้มาแล้ว เพราะก่อนหน้านี้เจ๊เกลเผลอหลุดปากถาม ชมพู่ อารยา กลางไลฟ์สดว่าวันนี้ยุต้องไปอิตาลีเหรอ แถมคุณพ่อยังเดินทางไปด้วย จนคุณแม่ชมพู่ต้องรีบเบรกให้เก็บเรื่องนี้ไว้ก่อน
บอกเลยว่ายอมใจในความซัพพอร์ตของ น็อต และ ชมพู่ ที่พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกชายได้เดินตามความชอบและพัฒนาทักษะด้านกีฬาแบบเต็มกำลัง แฟนๆ ต่างชื่นชมว่าครอบครัวนี้ซัพพอร์ตความฝันของลูกแบบเต็มกำลัง
ลูกคุณหนูสายสปีดแบบนี้ ใครจะต้านไหว?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก