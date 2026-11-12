ลีน่า-หมิว เสิร์ฟความหวานปิดจบ PLS Love รักได้ไหม แบบใจฟู
จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งและอบอุ่นหัวใจมากสำหรับงาน “PLS Love รักได้ไหม Final EP Fan Moment with LenaMiu” ที่จัดขึ้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2026 ณ สยามภาวลัย พารากอน โดยงานนี้ ลีน่า ลลินา และ หมิว ณัชชา แท็กทีมกันชวนแฟนคลับมาร่วมเก็บโมเมนต์ส่งท้ายซีรีส์ PLS Love รักได้ไหม ซึ่งบอกเลยว่าบรรยากาศคึกคักสุดๆ เพราะมีแฟนๆ ทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่กันมาให้กำลังใจกันล้นหลาม
งานเริ่มต้นด้วยการเปิดงานด้วยโชว์ร้องเพลง “I Wish You Were Mine” เติมความหวานให้บรรยากาศในงาน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก