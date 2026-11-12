บิวกิ้นส่งซิงเกิลใหม่ 'ระบบขัดข้อง (SOS)' ลากใบเฟิร์น-โหน่งมาเป็นจอมยุทธ์สุดปั่น
บิวกิ้น พุฒิพงศ์ ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุด 'ระบบขัดข้อง (SOS)' ออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังกันแล้ว ความปังคือไม่ได้มาแค่เพลง แต่ MV ยังขนเอา ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก และ โหน่ง ชะชะช่า มาสวมบทเป็นจอมยุทธ์ สาดความฮาแบบจัดเต็มจนคนดูต้องอมยิ้ม
พล็อตเรื่องใน MV คือความวุ่นวายที่น่ารักมาก เมื่อ ใบเฟิร์น รับบทจอมยุทธ์หญิงที่มาล้างแค้น บิวกิ้น ที่เป็นจอมยุทธ์สายอินฟลู ซึ่งผลคือบิวกิ้นแพ้ราบคาบ ตัดภาพไปอีกสามปีต่อมา บิวกิ้นไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของ โหน่ง ชะชะช่า แต่พอได้กลับมาสู้กับใบเฟิร์นอีกรอบ ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมคือแพ้เหมือนเดิมเป๊ะ แต่จุดพีคคือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เพราะสุดท้ายบิวกิ้นใช้สกิลการพูดจีบใบเฟิร์นจนชวนเป็นแฟนกันเฉยเลย
เบื้องหลังเพลงนี้ก็ไม่ธรรมดา เพราะได้ เบล สุพล พี่คนสนิทมาเป็น Executive Producer ส่วนบิวกิ้นก็ร่วม Producer ด้วย แถมยังได้ เค้ก จากวง SERIOUS BACON มาช่วยเรียบเรียงเพลงให้กลมกล่อม
ใครอยากเห็นความโก๊ะของจอมยุทธ์ทั้งสามคน ตามไปดู MV 'ระบบขัดข้อง (SOS)' ได้ที่ยูทูป Billkin Entertainment หรือจะฟังเพลงทาง Streaming ทุกแพลตฟอร์มก็ได้
แพ้ซ้ำแพ้ซากขนาดนี้ แต่สุดท้ายบิวกิ้นก็จีบใบเฟิร์นสำเร็จในเรื่อง