เตรียมตัววุ่น! Scarlet Heart Ullavee ปาฏิหาริย์ข้ามกาลเวลา พาไปลุ้นศึกชิงบัลลังก์เจ้าชายทั้ง 7
เตรียมตัวพบกับความป่วนใน Scarlet Heart Ullavee ปาฏิหาริย์ข้ามกาลเวลา ซีรีส์ไทยแนวพีเรียดโรแมนติกแฟนตาซีปี 2026 ที่จะพาเราย้อนเวลากลับไปที่เมืองอัลฬาวี ไปดูการชิงบัลลังก์ของเหล่าเจ้าชายทั้ง 7 ที่บอกเลยว่าเล่ห์เหลี่ยมจัดเต็ม แก่งแย่งอำนาจกันแบบไม่มีใครยอมใคร
เรื่องราวเริ่มที่ 'นาบุญ' หญิงสาวยุคปัจจุบันที่ดวงซวยย้อนเวลาไปอยู่ในร่างของ 'ฟองนวล' สาวเมืองอัลฬาวี ซึ่งต้องเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งและเกมการเมืองในราชสำนักแบบเลี่ยงไม่ได้ แถมยังต้องดีลกับเหล่าเจ้าชายที่มีบุคลิกและเป้าหมายต่างกันสุดขั้วจนต้องเลือกว่าจะทำตามหัวใจหรือจะขอเปลี่ยนชะตาชีวิตที่ถูกกำหนดไว้แล้ว
งานนี้ได้ ต้นตะวัน ตันติเวชกุล และ เมทวิน โอภาสเอี่ยมขจร มานำแสดง บอกเลยว่าพล็อตแนวนี้คือคลาสสิกแต่ลุ้นทุกตอน ใครที่กำลังติดตามซีรีส์เรื่องนี้ มาทำความรู้จักนักแสดงและตัวละครสำคัญกัน
จะรอดหรือจะร่วงในวังวนเจ้าชายทั้ง 7 คนนี้ดีนะ?