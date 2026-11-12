นก สินจัย คัมแบ็กจักรวาลทายาทอสูร! พลิกบทบาทใหม่ในหนัง คุณยายวรนาฏ
เตรียมตัวเจอความสยองแบบสับ เพราะ GDH จับมือ TOFU FILMS คว้าตัว นก สินจัย กลับมาสู่อีกครั้งในภาพยนตร์ ‘คุณยายวรนาฏ’ (INHERIT) ซึ่งโปรเจกต์นี้บอกเลยว่าคือความฝันของ โต้ง บรรจง ผู้กำกับที่รอคอยจะร่วมงานกับ นก สินจัย มานานกว่า 20 ปี โดยมี ตั้ม วีรชัย มาร่วมโปรดิวซ์ด้วย
ความพีคคือครั้งนี้ นก สินจัย จะไม่เล่นบท ‘คุณยายวรนาฏ’ ที่ทุกคนจำได้ แต่จะพลิกบทบาทมาเป็น ‘สุดาดวง’ คุณแม่ที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกสาวจากเงามืด งานนี้ต้องมาลุ้นเคมีการปะทะอารมณ์กับ ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ที่มารับบท ‘คุณยายวรนาฏ’ แทน บอกเลยว่าน่าจะฟาดกันนัวและเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอน
ปีศาจในร่างแม่และความลึกลับของทายาทอสูร
นก สินจัย เล่าว่าเสน่ห์ของทายาทอสูรคือความเป็นละครไทยที่มีความเชื่อ ไสยศาสตร์ และความเหนือจริงเรื่องผู้หญิงที่อายุเป็นพันปีแต่ไม่แก่ไม่ตาย ซึ่งพอมาเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์ในปี 2026 จะมีความร่วมสมัยและเน้นเรื่องจิตวิทยามากขึ้น โดยเฉพาะความผูกพันระหว่างแม่กับลูก
ตัวละคร ‘สุดาดวง’ ในเวอร์ชันหนังจะมีปมในใจและเข้มงวดกับลูกสาวมากเพราะลูกป่วยบ่อย และคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ดูแลไม่ดี แต่พอคุณยายวรนาฏเข้ามาในชีวิต ความทรงจำตอนเด็กที่เคยหายไปก็เริ่มกลับมา จนสงสัยว่าทำไมคุณยายไม่เปลี่ยนไปเลย แต่กลับทำให้ลูกสาวของเธอเปลี่ยนไป ซึ่งผู้กำกับมองว่าทุกตัวละครมีปีศาจในตัวเอง และปีศาจของสุดาดวงก็คือความรักที่มีต่อลูกจนแทบจะตายแทนได้
นอกจากนี้ นก สินจัย ยังแอบสปอยล์ว่าการทำงานกับ ใหม่ ดาวิกา สนุกมาก เพราะถ่ายทอดความเป็นคุณยายวรนาฏได้เปรี้ยว แซ่บ แต่ยังมีความน่ากลัว ส่วน ใบปอ ที่รับบทลูกสาวก็แสดงได้เป็นธรรมชาติสุดๆ เชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะถูกปากทั้งแฟนละครรุ่นเก๋าและแฟนหนังรุ่นใหม่แน่นอน
ใครที่คิดถึงความขลังของทายาทอสูรในลุคที่หวือหวาและตื่นเต้นขึ้น เตรียมปูเสื่อรอชมได้เลย คิดว่ารอบนี้คุณยายจะแสบแค่ไหนกันนะ?