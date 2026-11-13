เตรียมฉลอง! ต้าวหยอง ระเบียบวาทะศิลป์ จัดปาร์ตี้วันเกิดครบ 22 ปี 10 ธ.ค.นี้
บอกเลยว่าปี 2026 คือปีทองของ ต้าวหยอง ระเบียบวาทะศิลป์ ที่มีงานพุ่งเข้าหาแบบรัวๆ ทั้งซิงเกิล “จีบบ่เป็น” งานพรีเซนเตอร์ อีเว้นท์ และละคร “นางฟ้าหมอลำ” แถมยังมีงานอื่นจ่อคิวรออีกเพียบ โดยมีพ่อเอ๊ะและแม่รักษ์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ห่างทุกเรื่อง
ความปังยังไม่หมด เพราะแฟนๆ เตรียมตัวให้พร้อมกับงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดครบ 22 ปีของต้าวหยอง (เจ้าตัวเกิดวันที่ 9 ธ.ค. 47) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2026 นี้ ที่ร้านกินกับเป๊ก คลองหลวง 17 ตั้งแต่เวลา 12.00-16.00 น. งานนี้เตรียมตัวพบกับกิจกรรมสนุกสนานและความบันเทิงแบบเป็นกันเองที่น่าจะมีเซอร์ไพรส์รออยู่ชัวร์ๆ
งานเยอะขนาดนี้ แถมมีปาร์ตี้ฉลองวันเกิดแบบจัดเต็ม แฟนคลับคนไหนจะไปจอยกันบ้าง?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก