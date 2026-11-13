เตรียมห่มสไบ! วันทองไร้ใจ Live Action ปักหมุดลงจอ 3 ธันวาคมนี้
เตรียมตัวให้พร้อมเพราะ "วันทองไร้ใจ" Live Action ซีรีส์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์จาก TrueVisions NOW Original ที่ดัดแปลงมาจาก LINE WEBTOON ชื่อดัง กำลังจะลงจอให้ชมกันวันที่ 3 ธันวาคม 2026 นี้แล้ว
พล็อตเรื่องบอกเลยว่าน่าติดตามมาก เพราะเป็นการเกิดใหม่เป็นนางเอกวรรณคดีไทย แต่ดันโชคร้ายที่ต้องมาอยู่ในร่างของหญิงสองใจซึ่งมีจุดจบคือโทษประหาร งานนี้ตัวเอกเลยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดจากบทลงโทษดังกล่าว ซึ่งเรามองว่าการเอาเรื่องวรรณคดีมาบิดให้เป็นแนวแฟนตาซีทะลุมิตินี่แหละที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจสุดๆ
ในส่วนของทีมสร้าง ได้สองผู้กำกับอย่าง ฐิติ สุทธิกุลพานิช และ วิรดา คูหาวันต์ มาคุมบังเหียน พร้อมขนทีมนักแสดงตัวท็อปมาเพียบ ทั้ง เฌอปราง อารีย์กุล, จุง อาเชน, กระทิง ขุนณรงค์, ตาต้า ชาติชาย รวมถึง เจน กุลจิราณัฐ, ลูกแพร์ นนทกร, นก สินใจ, แอน สิเรียม, จ๊ะจ๋า จินต์จุฑา, น้ำตาล พลอยพรรณ์, ลูกจันทร์ ณภษร และ แซนแวน ปัณณธร
สำหรับใครที่กังวลว่างานสร้างจะไหวไหม บอกเลยว่าเบาใจได้ เพราะหลังจากปล่อยภาพแรกและโปสเตอร์ออกไป ทางโซเชียลต่างชื่นชมว่างานภาพและแสงทำออกมาได้ดีงามมาก ที่สำคัญคือมีความเป๊ะเมื่อเทียบช็อตต่อช็อตกับในเว็บตูนเลยทีเดียว
ซีรีส์จะฉายทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19:00 น. โดยจะเริ่มปล่อยสองตอนแรกในวันที่ 3 ธันวาคม 2026 ทางช่อง TrueVisions NOW ที่เดียวเท่านั้น
ใครที่รอคอยการเกิดใหม่แบบสู้ชีวิตของแม่วันทอง เตรียมปักหมุดรอชมได้เลย