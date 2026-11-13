เนเน่ รอยัล กลับอเมริกาฉบับแชมป์ AGT พร้อมพกการบ้านขึ้นเครื่องแบบสับๆ
ตัวแม่กลับมาแล้ว! เนเน่ รอยัล นักร้องและมือกีตาร์สาวไทยผู้คว้าแชมป์ America's Got Talent โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก Nene Royal อัปเดตการกลับมาเยือนอเมริกาครั้งแรกหลังคว้าตำแหน่งแชมป์ โดยเจ้าตัวเลือกไปเช็กอินที่จุดเดิมตรงสนามบิน LAX ใต้ป้าย Welcome to Los Angeles เพื่อย้อนความทรงจำ
งานนี้เนเน่เขียนแคปชันว่า "ฉันถ่ายภาพตรงนี้ตอนมาอเมริกาครั้งแรก และตอนนี้ที่กลับมาหลังได้แชมป์ AGT ฉันจะพลาดจุดนี้ไม่ได้จริง ๆ" พร้อมติดแฮชแท็ก #AGT #LAX #America ซึ่งบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่ทัชใจมาก เพราะเป็นการกลับมาในฐานะผู้ชนะ
แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตกรีดร้องในความน่ารัก ต้องยกให้โพสต์จากอินสตาแกรม kpphai ของผู้จัดการส่วนตัว ที่แอบเปิดวาร์ปบรรยากาศบนเครื่องบิน เห็นภาพเนเน่ส่งยิ้มร่าชูสองนิ้วแบบสดใส และที่พีคคือภาพตอนเจ้าตัวนั่งเปิดแล็ปท็อปปั่นการบ้านบนเครื่อง พร้อมขยิบตาให้กล้องแบบขี้เล่น
ทางผู้จัดการระบุว่า "เด็กขยันพกการบ้านมาทำบนเครื่องค่ะ" ซึ่งแน่นอนว่าชาวเน็ตแห่เข้ามาชื่นชมความวินัยของน้องที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ แถมยังดูน่ารักเป็นธรรมชาติสุดๆ
เป็นแชมป์ที่ทั้งเก่งและขยันขนาดนี้ ใครจะต้านไหว!