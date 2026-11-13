อั้ม พัชราภา จุกอก! เห็นภาพของบริจาคสัตว์ถูกทิ้ง ประกาศปรับแผนช่วยแบบเน้นชัวร์
ยอมรับว่าสะเทือนใจมากสำหรับ อั้ม พัชราภา ที่ออกมาเปิดใจเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2026 ในฐานะคนรักสัตว์ หลังจากเห็นภาพสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือสัตว์ถูกนำไปวางทิ้งขว้าง ซึ่งถึงแม้เจ้าตัวจะบอกว่าตัดสินไม่ได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเท็จแค่ไหน แต่ในฐานะคนบริจาค บอกเลยว่าจากนี้ต้องขอพิจารณาและเลือกแหล่งช่วยเหลือที่เชื่อมั่นได้อย่างรอบคอบยิ่งขึ้น
งานนี้ตัวแม่ขอปรับแผนการช่วยเหลือใหม่ โดยจะเน้นเดินทางไปซื้อของและนำไปมอบให้ด้วยตัวเองมากขึ้น จากเดิมที่เคยมักจะโอนเงินผ่านบุคคลอื่น พร้อมกับอยากให้สังคมเข้าใจว่า การช่วยสัตว์ไม่ใช่แค่การซื้ออาหารให้เท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายสำคัญเรื่องการรักษาพยาบาลที่ต้องดูแลด้วย
ส่วนวิธีการจัดการเงินของอั้มคือ ถ้าเป็นเคสขอความช่วยเหลือเงินก้อนใหญ่ตั้งแต่ 30,000-40,000 บาทขึ้นไป เจ้าตัวจะสอบถามเพื่อขอโอนเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาลสัตว์โดยตรง เพื่อระบุชื่อสัตว์และตัดยอดค่าใช้จ่ายตามจริงให้ชัวร์ที่สุด
ที่สำคัญคือ อั้ม ยืนยันชัดเจนว่าการช่วยเหลือสัตว์ทั้งหมดใช้เงินส่วนตัวล้วนๆ ไม่เคยเปิดรับบริจาคจากประชาชน และไม่คิดจะเป็นคนกลางรับเงินบริจาคให้ใคร เพราะสบายใจที่จะลงมือช่วยด้วยตัวเองมากกว่า ซึ่งแม้ว่าหลังจากนี้จะต้องตรวจสอบให้ละเอียดขึ้น แต่ย้ำคำเดิมว่า จะไม่หยุดช่วยเหลือสัตว์ที่เดือดร้อนแน่นอน
บอกเลยว่าใจพี่แกหล่อมาก ใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่การโอนตรงเข้าโรงพยาบาลคือทางออกที่เซฟที่สุดแล้วป่ะ?