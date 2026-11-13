สายบุญตัวจริง! ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เผยเคล็ดลับทำบุญแบบฉบับคนเป๊ะ ต้องจัดด้วยตัวเองเท่านั้น
เรื่องทำบุญนี่ต้องยกให้พี่เขาจริงๆ เพราะ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ นักแสดงสาวเปิดเผยว่าตัวเองเป็นสายบุญที่ชอบทำบุญมาก แต่มีกฎเหล็กส่วนตัวที่ยึดถือมานานคือ ไม่ฝากบุญไว้กับคนในบ้านที่ไม่ทราบเรื่อง
งานนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ไว้ใจหรือคิดเล็กคิดน้อยนะ แต่เป็นความถนัดส่วนตัวที่ชอบจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง โดยเฉพาะการนำเงินไปทำบุญกับวัดแถวบ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งบอกเลยว่าความเป๊ะนี้ลามไปถึงตอนช่วยน้ำท่วมที่หาดใหญ่ด้วย ถึงจะมีมูลนิธิระดมความช่วยเหลือเพียบ แต่พี่ตุ๊กกี้ก็เพิกเฉยไม่ได้ ขอเลือกซื้อของเอง นำมาแพ็กเป็นชุดๆ แล้วส่งให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปแจกจ่ายถึงมือประชาชนโดยตรงเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับของจริงๆ
ส่วนเรื่องการบริจาคผ่านระบบเอกสาร พี่เขาก็ยังจัดเต็มกับองค์กรที่มีความชัดเจนเรื่องการออกใบอนุโมทนาบัตรและเอกสารทางภาษี อย่างสภากาชาดไทย, โรงพยาบาลสงฆ์ และมูลนิธิของเวิร์คพอยท์
ยอมใจในความละเอียดระดับสิบ ทำบุญทั้งทีต้องให้ชัวร์แบบนี้แหละถึงจะเรียกว่าทำถึง!