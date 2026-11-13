ต่าย เพ็ญพักตร์ พูดดึงสติเรื่องมูลนิธิ เชื่อว่าคนเราพลาดกันได้-ไม่ช็อกข่าวฉาวดารา
ถึงช่วงนี้จะมีกระแสข่าวลบเรื่องการบริจาคและมูลนิธิต่างๆ ให้เห็น แต่ ต่าย เพ็ญพักตร์ ยืนยันว่ายังเชื่อใจทุกองค์กรที่ตั้งใจทำงาน เพราะมองว่าทุกคนมีความตั้งใจดี แต่อาจจะมีข้อผิดพลาดกันได้ ซึ่งเชื่อว่าถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นอีก คนไทยที่ใจบุญก็ยังจะพร้อมยื่นมือเข้าช่วยกันเหมือนเดิม
ส่วนเรื่องการทำบุญของตัวเอง พี่ต่ายบอกว่าถ้าวันไหนสะดวกก็จะลงพื้นที่ในฐานะจิตอาสา แต่ถ้าวันไหนไม่พร้อม ก็จะส่งมอบสิ่งของจำเป็นผ่าน ฝันดี และ ฝันเด่น ที่สนิทกันมานาน โดยจะนัดให้มารับของที่บ้านเพราะเชื่อมั่นในการทำงานของทั้งคู่
พอพูดถึงข่าวฉาวในวงการบันเทิงที่กระทบภาพลักษณ์ดารา พี่ต่ายบอกเลยว่าไม่ได้ตกใจ เพราะเรื่องแบบนี้มีมาตั้งนานแล้ว เพียงแต่สมัยก่อนไม่มีโซเชียลมีเดีย ข่าวเลยไม่แพร่กระจายเท่าตอนนี้ ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล จะเอามาเหมารวมคนทั้งวงการไม่ได้
ส่วนชีวิตส่วนตัว พี่ต่ายเผยว่าปกติไม่ค่อยสุงสิงกับใคร ชอบใช้ชีวิตเงียบๆ และเลือกเสพข่าวในโซเชียลอย่างมีสติ ไม่เอาเรื่องบั่นทอนจิตใจมาใส่ตัว แถมตลอดชีวิตการทำงานก็ไม่เคยเจอการกลั่นแกล้งหรือชิงดีชิงเด่นเหมือนในละคร และไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครด้วย
ปิดท้ายด้วยผลงานใหม่ในละครเรื่อง ตองกีมาร์ ซึ่งรับบทเป็น เจ้าแม่วัดดุสิต บุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ โดยพี่ต่ายต้องทุ่มเทศึกษาข้อมูล ทั้งการวางตัว ท่าทาง และคำพูดเพื่อให้สมจริงที่สุด เตรียมรอติดตามชมกันได้เร็วๆ นี้