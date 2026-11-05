เตรียมหูเคลือบทอง! เบ็คกี้ ปล่อยลิสต์ 5 เพลงใน EP ใหม่ Unspoken
หายสงสัยกันได้เลย เพราะ เบ็คกี้ รีเบคก้า ออกมาเฉลยแล้วว่า Unspoken ที่ทิ้งปริศนาไว้ในโปสเตอร์ก่อนหน้านี้ จริงๆ แล้วคือชื่ออัลบั้ม Unspoken the EP นั่นเอง แถมงานนี้ไม่ได้มาแค่ชื่อ แต่จัดเต็มลิสต์ 5 ซิงเกิลสุดเพราะมาให้เราได้ลุ้นกัน
โดยใน EP นี้จะมีเพลง Here Right Now, Skin, Stuck in Between, Unsaid และ Tonight ซึ่งสองเพลงอย่าง Skin และ Stuck in Between นั้นถูกปล่อยออกมาให้ฟังกันไปก่อนแล้ว ส่วนที่เหลือบอกเลยว่าต้องอดใจรอ
ปักหมุดรอฟังแบบจุกๆ พร้อมกันวันที่ 13 พฤศจิกายน 2026 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เตรียมตัวรับแรงกระแทกความปังได้เลย
ว่าแต่เพลงที่เหลือจะทำเราหูเคลือบทองขนาดไหน ใครตื่นเต้นเหมือนเราบ้าง?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก