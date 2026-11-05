พี่หนุ่มขอสลับที่! เสนอให้พี่หมวยจัดโหนกระแสแทน เพราะอยากลองเป็นแขกรับเชิญบ้าง
เกิดเรื่องฮาๆ ขึ้นในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 เมื่อ หนุ่ม กรรชัย เสนอไอเดียสุดพีค ให้ หมวย อริสรา มานั่งเก้าอี้พิธีกรรายการโหนกระแสแทนตัวเอง ส่วนพี่หนุ่มจะขอสลับไปนั่งเป็นผู้ร่วมรายการแทน
เหตุผลที่อยากสลับที่ก็เพราะพี่หนุ่มอยากจะพูดเรื่องที่เพิ่งไปพบตำรวจในคดีของ บุ๋ม ปนัดดา ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องหัวโขนความเป็นพิธีกรที่ต้องคอยคุมรายการ ซึ่งในวันนั้นมีแขกรับเชิญคนอื่นๆ อย่าง เอก สายไหมต้องรอด, ตฤณ และทนายแก้ว มาร่วมรายการด้วย
งานนี้แม้แต่ผู้ร่วมรายการคนอื่นๆ จะช่วยกันเชียร์ให้พี่หมวยรับหน้าที่นี้ แต่สุดท้าย หมวย อริสรา ก็ขอปฏิเสธข้อเสนอแบบนุ่มนวล โดยบอกว่าขอนั่งดูเฉยๆ เท่านั้น ไม่ขอรับงานนี้ พี่หนุ่มเลยต้องยอมแพ้ และบอกว่าถ้าพี่หมวยมีคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้เลยระหว่างจัดรายการ
เอาจริงคือถ้าพี่หมวยจัดโหนกระแสจริงคงจะกลายเป็นตำนานบทใหม่แน่ๆ แต่แบบนี้ก็ดีแล้วครับ ให้พี่หนุ่มเขาได้ระบายในมุมแขกรับเชิญบ้าง จะได้รู้ว่าเวลาโดนจี้คำถามมันเป็นยังไง!