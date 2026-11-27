ใจป้ำมาก! หมวย อริสรา เหมาโรงพาทีมงานช่อง 3 เชียร์หนัง หนุ่ม กรรชัย
พิธีกรสาวใจดี หมวย อริสรา จัดเต็มส่งแรงเชียร์ให้คู่หูอย่าง หนุ่ม กรรชัย ด้วยการเหมาโรงภาพยนตร์ พาทีมงานช่อง 3 ไปดูภาพยนตร์เรื่อง ประเสริฐ ที่หนุ่มร่วมแสดง โดยบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกและอบอุ่น แถมทีมงานยังถ่ายรูปหมู่หน้าโรงหนังพร้อมโพสต์ขอบคุณพี่หมวยผ่านไอจีสตอรี่กันยกใหญ่
แต่ที่น่าลุ้นกว่ายอดรายได้ คือคำท้าที่ หนุ่ม กรรชัย เคยลั่นไว้กับหมวย อริสรา ว่าถ้าหนังเรื่องนี้ทำรายได้ถึง 500 ล้านบาท จะยอมโกนหัว! งานนี้เลยอดสงสัยไม่ได้ว่า ที่คุณหมวยเหมาโรงพาทีมงานไปช่วยกันปั๊มยอดเนี่ย เป็นเพราะอยากซัพพอร์ตเพื่อนร่วมงานจริงๆ หรือแค่อยากเห็นพี่หนุ่มหัวโล้นเร็วๆ กันแน่ แต่ที่แน่ๆ คือความเป็นเพื่อนร่วมงานที่ซัพพอร์ตกันแบบไม่มีกั๊กจริงๆ
สรุปว่างานนี้จะจบที่รายได้ทะลุเป้าหรือพี่หนุ่มจะได้เก็บผมไว้เหมือนเดิม ต้องรอลุ้นกัน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก