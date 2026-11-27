ส่องลุคชุดไทยลอยกระทง 2026 ของเหล่าดารา สวยสับจนต้องเซฟเก็บไว้เป็นเรฟ!
บอกเลยว่าวันลอยกระทงปี 2026 นี้ ฟีดโซเชียลเดือดจัด เพราะเหล่าคนดังพร้อมใจกันหยิบชุดไทยมาแต่งรับเทศกาลกันแบบจัดเต็ม บางลุคคือเปลี่ยนไปจนแฟน ๆ ถึงกับคอมเมนต์ถามว่านี่ใครกันแน่ ส่วนบางลุคก็มาแบบทองอร่ามสะกดสายตา จนกลายเป็นไอเดียให้หลายคนอยากแต่งตามในปีหน้า
เปิดวาร์ปลุคสุดปังของเหล่าคนดัง
เริ่มที่ เบนซ์ พริกไทย ที่มาในลุคนางนพมาศด้วยชุดไทยประยุกต์สีทอง งานปักลวดลายประณีตมาก แถมจัดเต็มเครื่องประดับทองทั้งปิ่นปักผม ต่างหู พาหุรัด และกำไลข้อมือ เพิ่มความละมุนด้วยการเกล้ามวยผมประดับมาลัยดอกรัก ซึ่งตัดกับชุดสีทองได้ลงตัวสุด ๆ แถมโลเคชันที่เลือกถ่ายภาพอย่างพระบรมมหาราชวังและริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีพระปรางค์วัดอรุณฯ ช่วงพระอาทิตย์ตกเป็นฉากหลัง ยิ่งทำให้ภาพดูสวยเหมือนโปสการ์ดเลย
ส่วน ใหม่ ดาวิกา มาในโทนสีฟ้าเงินที่ดูหรูหราและสงบ สวมเกาะอกผ้ามันวาวสีฟ้า คู่กับผ้านุ่งลายเรขาคณิตโทนฟ้าเงิน และมีผ้าสีฟ้าอ่อนชายยาวพลิ้วพื้นเพิ่มมิติให้ชุด เครื่องประดับเป็นโทนสีเงินทั้งหมด ทั้งมงกุฎทรงสูง เครื่องประดับผม ต่างหูยาว สร้อยคอชิ้นใหญ่ และกำไลข้อมือ รวบผมเรียบร้อยเพื่อให้เครื่องประดับเด่นขึ้น โดยถ่ายภาพนั่งบนแท่นสีขาวริมน้ำพร้อมโอบกระทงทรงบัวซ้อนชั้นสีขาวดำที่ปักเทียนไว้ด้านบน เป็นการพิสูจน์ว่าชุดไทยไม่จำเป็นต้องเป็นสีทองหรือโทนหวานเสมอไป
ทางด้าน จีน่า เดอะเฟซ มาในสไตล์แฟนตาซีที่แตกต่างจากคนอื่นชัดเจน สวมชุดผ้าบางสีขาวนวลแบบสายเดี่ยว เนื้อผ้าจับจีบพลิ้วไหวขณะเอนตัวนอนกลางน้ำ ให้ลุคเหมือนเทพธิดาแห่งสายน้ำ เพิ่มความละมุนด้วยมงกุฎดอกไม้สีขาวประดับลูกปัดบนผมสีแดงเข้ม และสร้อยดอกไม้สีขาวรอบคอ รอบตัวยังมีดอกบัวสีม่วง สีขาว และกลีบบัวสีชมพูลอยอยู่ ช่วยให้ภาพดูอ่อนหวานและเข้ากับบรรยากาศสายน้ำได้อย่างลงตัว
ปิดท้ายด้วย แอนโทเนีย ที่เลือกชุดไทยแบบดั้งเดิม สวมสไบสีชมพูลายทองทับเสื้อสีชมพู คู่กับผ้านุ่งสีม่วงอมชมพูลายทองขอบผ้าสีแดงทอง ซึ่งการจับคู่สีชมพูกับม่วงช่วยให้ลุคดูอบอุ่น ส่วนเครื่องประดับใช้โทนทองทั้งหมด ทั้งสร้อยคอ สร้อยยาวพาดลำตัว กำไลข้อมือ ต่างหู แหวน และเข็มขัดทอง ปล่อยผมสีน้ำตาลเป็นลอนนุ่ม ๆ พร้อมติดปิ่นดอกไม้เล็ก ๆ ที่ข้างหู ถ่ายภาพบนระเบียงไม้สีแดงเข้มของเรือนไทย โดยมีฉากหลังเป็นทุ่งนาสีเขียวและภูเขา พร้อมกระทงทรงบัวสีเขียวปักเทียนสีชมพู ให้ฟีลอบอุ่นและใกล้ชิดธรรมชาติ
ไอเดียอัปเกรดลุคไทยให้โมเดิร์นและเข้าถึงง่าย
สำหรับใครที่ไม่อยากจัดเต็มเป็นชุดไทยทั้งชุด แต่อยากได้กลิ่นอายลอยกระทง ลองเลือกใช้สีทอง ครีม หรือแชมเปญ ตามลุคของเบนซ์มาปรับใช้กับเสื้อผ้าทรงเรียบแต่ตัดเย็บประณีต หรือจะนำสไบและผ้าคลุมไหล่มาแมตช์กับเดรสเข้ารูปหรือเสื้อเชิ้ตเนื้อดีก็ได้ หรือถ้าอยากเน้นจุดเด่น ให้เลือกเครื่องประดับทองชิ้นใหญ่ เช่น สร้อยคอหรือต่างหูเพียงชิ้นเดียว แล้วปล่อยให้ส่วนอื่นเรียบง่าย จะได้ลุคที่ดูหรูหราและทันสมัย
เรื่องการแต่งหน้าทำผม แนะนำให้เกล้าผมเพื่อให้เห็นเครื่องประดับชัดเจน และเพิ่มความหวานด้วยดอกไม้สดหรือมาลัยดอกรักแบบเบนซ์ ส่วนเมกอัปเน้นงานผิวฉ่ำโกลว์ ใช้โทนสีทองหรือน้ำตาลอุ่นที่ตา และทาปากสีกลีบกุหลาบหรือส้มอิฐ ซึ่งเข้าได้กับทุกโทนชุด ที่สำคัญต้องเลือกเครื่องสำอางที่ติดทนเป็นพิเศษเพื่อสู้กับแสงไฟและพลุในคืนวันลอยกระทง
ส่วนไอเทมที่หาซื้อง่ายสำหรับนำมามิกซ์แอนด์แมตช์ ผู้หญิงอาจเลือกเสื้อลูกไม้หรือแขนกระบอกคู่กับผ้าซิ่น หรือชุดไทยประยุกต์ชิ้นเดียว ส่วนผู้ชายสามารถใส่เสื้อพระราชทานหรือคอจีนคู่กับโจงกระเบนหรือกางเกงสแล็กเพื่อลุคที่สุภาพ อย่าลืมเลือกรองเท้าส้นเตี้ยเพื่อให้เดินเที่ยวงานวัดหรือริมน้ำได้สะดวก และพกผ้าคลุมไหล่บาง ๆ ไว้กันลมเย็น รวมถึงใช้กระเป๋าสะพายข้างขนาดพอดีเพื่อให้เหลือมือไว้ถือกระทงและถ่ายรูปได้สะดวก
ใครเล็งลุคไหนไว้เตรียมเซฟเก็บไว้เป็นเรฟปีหน้าได้เลย หรือใครมีไอเดียแต่งชุดไทยแบบสับ ๆ กว่านี้ มาแชร์กันหน่อย!