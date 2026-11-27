สวยสะกด! โฟกัส จีระกุล จัดเต็มชุดไทยถ่ายบัตรประชาชนใหม่
ยอมใจในความเป๊ะ! โฟกัส จีระกุล ทำเอาโซเชียลแตกหลังจากโชว์ลุคถ่ายบัตรประชาชนใบใหม่ที่เลือกใส่ชุดไทยมาสู้ ซึ่งบอกเลยว่าเข้ากับเทรนด์ที่สาวๆ กำลังฮิตกันตอนนี้แบบสุดๆ
งานนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะทั้งเมคอัพและทรงผมคือจัดเต็มแบบสวยฉ่ำ สาดออร่าความเป็นสาวไทยออกมาได้งดงามเลอค่าจนแฟนๆ มองไม่กะพริบตา แถมแห่คอมเมนต์ชมความสวยกันให้พรึ่บในอินสตาแกรมของเธอ
เอาจริง ใครจะไปคิดว่าการถ่ายบัตรประชาชนจะกลายเป็นรันเวย์ได้ขนาดนี้ สวยสับแบบนี้เจ้าหน้าที่เขตมีอึ้งแน่นอน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก