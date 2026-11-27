เตรียมกรี๊ด! เบลล่าสปอยล์ผลงานปีหน้า จัดเต็ม 2 เรื่องแบบไม่มียุคปัจจุบัน
หลังจากที่หลายคนรอคอยผลงานใหม่ของ เบลล่า ราณี อย่างใจจดใจจ่อ เพราะตั้งแต่จบละครพีเรียดเรื่อง เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง ก็ยังไม่มีเรื่องใหม่ให้ได้ชมแบบเต็มๆ ล่าสุดในงานแจกปฏิทินของทางช่อง 3 นางเอกสาวก็ได้ออกมาสปอยล์ให้แฟนๆ ได้ชื่นใจว่า ปีหน้ามีผลงานให้ติดตามแน่นอน 2 เรื่อง
ความพีคคือทั้งสองเรื่องนี้อ้างอิงจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง และที่สำคัญคือไม่มีเรื่องไหนที่เป็นยุคปัจจุบันเลยสักเรื่อง! โดยหนึ่งในนั้นเราจะได้เห็นฝีมือของแม่นายทางจอเงินแน่นอน ส่วนอีกเรื่องจะเป็นอะไรนั้นยังต้องลุ้นกันต่อไป แต่ระหว่างที่รอปีหน้า ทางวิกสามได้นำผลงานของเบลล่ากลับมารีรันให้หายคิดถึงส่งท้ายปีนี้ด้วย
ใครอยากรู้ว่าอีกเรื่องคืออะไร ต้องติดตามกันต่อไป
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก