ใจมันได้! วัยรุ่นบัวเชดขับรถไถอีแต๊กกว่า 100 กิโลฯ ข้ามอำเภอมาดู เสก โลโซ
นิยามคำว่าใจสั่งมาที่แท้จริง! เมื่อมีคลิปกลุ่มวัยรุ่นขับรถไถอีแต๊กเดินทางมาเที่ยวงานช้างสุรินทร์ ถูกโพสต์ลงในกลุ่มอาหารสุรินทร์ พร้อมกับคำถามจากผู้โพสต์ที่แสดงความเป็นห่วงว่า "น้องๆ เดินทางไกลด้วยรถไถจากบัวเชดประมาณ 70-80 กิโลเมตร เพื่อมาดูพี่เสก อยากรู้ว่าน้องๆ ถึงบ้านอย่างปลอดภัยหรือเปล่าครับ"
ในคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นภาพกลุ่มวัยรุ่นนั่งโดยสารมากับรถไถอีแต๊ก และเมื่อถูกคนถ่ายคลิปถามว่าเดินทางมาจากไหน ทุกคนก็ตอบด้วยความภาคภูมิใจว่าเดินทางมาจากอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ โดยจุดประสงค์หลักคือการมาชมคอนเสิร์ตของ เสก โลโซ ในคืนสุดท้ายของงานช้างสุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 69
ถ้ากางแผนที่ดูจะพบว่าระยะทางจากอำเภอบัวเชดถึงตัวเมืองสุรินทร์นั้นห่างกันประมาณ 110 กิโลเมตร ซึ่งถ้าลองคำนวณจากความเร็วของรถไถอีแต๊กที่โดยทั่วไปวิ่งได้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การเดินทางครั้งนี้ต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงเลยทีเดียว
เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวเน็ตหลายคนเห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้ เพราะนอกจากจะโชว์ความรักในเสียงเพลงของ เสก โลโซ ที่ทำให้ระยะทางไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้ว ยังชวนให้นึกถึงวิถีชีวิตชนบทในสมัยก่อนที่รถไถอีแต๊กไม่ได้มีไว้แค่ทำนา แต่กลายเป็นพาหนะที่พาคนไปตามความฝันได้จริงๆ ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ชาวเน็ตอยากรู้มากที่สุดคือกลุ่มแฟนคลับสายลุยกลุ่มนี้จะเดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยหรือไม่
ยอมใจในความพยายามจริงๆ คือถ้าเป็นเราคงเรียก Grab มาตั้งแต่หน้าบ้านแล้วป่ะ?