จบดราม่า! ซอง ดูฮี โพสต์รูปคู่ น้ำ รพีภัทร ยกให้เป็นดาราในดวงใจ
ปิดฉากความเดือดระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซอง ดูฮี หรือนายศุกล เครือเสน กับนักแสดงหนุ่ม น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล ที่ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีพิพาทและปะทะคารมกันจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วสังคม
เรื่องราวที่เคยบาดหมางดูเหมือนจะคลี่คลายลงแล้ว เพราะซอง ดูฮี ได้โพสต์ภาพคู่กับ น้ำ รพีภัทร ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความยกย่องอีกฝ่ายว่าเป็น "ดาราในดวงใจ" และระบุว่า "วันนี้ผมคงโพสต์รูปนี้ได้แล้วนะครับ"
ทั้งนี้ ซอง ดูฮี ยังแสดงความขอโทษสังคมต่อกรณีปะทะคารมที่เกิดขึ้นด้วย
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก