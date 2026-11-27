เตรียมหูเคลือบทอง! Olivia Dean ประกาศคัมแบ็กไทย ขึ้นแท่นเฮดไลน์งาน LaLaLa 2027
เตรียมตัวกดบัตรให้ทัน เพราะ Olivia Dean นักร้องสาวแนวป็อปและนีโอโซล เตรียมกลับมาหาแฟนชาวไทยอีกครั้งในฐานะศิลปินเฮดไลน์ของงาน LaLaLa Presents Bangkok 2027 ในวันที่ 20 มกราคม 2027 ณ IMPACT Challenger Hall 3 ซึ่งรอบนี้คาดว่าจะมีคนเข้าชมถึง 23,000 คน ใครที่ไม่อยากพลาดรีบพุ่งตัวไปซื้อบัตรที่ Ticketmelon ได้เลย
ถ้าใครจำได้ ปี 2025 เธอเคยมาสร้างปรากฏการณ์บัตร Sold Out ต่อหน้าแฟนเพลง 3,000 คนไปแล้ว แต่การกลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าเลเวลอัพสุดๆ เพราะเธอมาในฐานะศิลปินระดับโลกที่ประสบความสำเร็จทั้งบนชาร์ตเพลงและเวทีรางวัล แถมยังปิดท้ายปีด้วยการเข้าชิง GRAMMY Awards 2027 ถึง 6 สาขาอีกด้วย
เส้นทางของเธอไม่ได้มาเล่นๆ เพราะเริ่มลุยจริงจังตั้งแต่อายุ 17 ปี โดยการเป็นนักร้องประสานเสียงให้วง Rudimental จากอังกฤษ ก่อนจะผันตัวมาทำเพลงของตัวเองที่ผสมโซล ป็อป และ R&B เข้ากับเรื่องราวความรักที่ใครฟังก็อิน ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้แฟนเพลงตกหลุมรักเธอแบบถอนตัวไม่ขึ้น
เพลง "Baby Steps" ซึ่งเจ้าตัวมองว่าเป็นเหมือนเพลงพี่สาวของเพลง "Be My Own Boyfriend" จากอัลบั้ม Messy เล่าถึงการค่อยๆ เยียวยาหัวใจและกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้ง หลังจากที่ได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเอง
สเกลงานใหญ่ขึ้นขนาดนี้ จะมีใครเตรียมป้ายไฟรอรับพี่สาวคนนี้บ้างไหมนะ?