มัดรวมเครื่องกรองน้ำ RO รุ่นน่าโดน! จะสายคอนโดหรือบ้านเดี่ยวก็เลือกให้เป๊ะ
ถ้าใครกำลังมองหาเครื่องกรองน้ำติดบ้าน แล้วสงสัยว่าระบบ RO (Reverse Osmosis) มันดียังไง บอกเลยว่าจุดเด่นคือความละเอียดระดับ 0.0001 ไมครอน ซึ่งช่วยแยกสิ่งเจือปนและสารละลายบางชนิดออกจากน้ำ โดยใช้แรงดันดันน้ำผ่านเยื่อกรองเมมเบรน แต่อย่าลืมว่าระบบนี้จะมีน้ำทิ้งและส่วนใหญ่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน ซึ่งต่างจากระบบ UF ที่ละเอียดน้อยกว่า ไม่มีน้ำทิ้ง และคงแร่ธาตุไว้ หรือระบบคาร์บอนและ UV ที่ช่วยปรับกลิ่นรสและจัดการจุลินทรีย์ โดยทั่วไปไม่ทำให้แร่ธาตุหายไป
ก่อนจะกดสั่งซื้อ สิ่งที่ต้องเช็กให้ชัวร์คือสัดส่วนน้ำดีต่อน้ำทิ้ง ยิ่งตัวเลขน้ำดีสูงยิ่งประหยัดน้ำ รวมถึงกำลังผลิตน้ำ (GPD) ที่ต้องเลือกให้พอดีกับจำนวนคนในบ้าน ถ้าใครกังวลเรื่องแร่ธาตุหายเพราะระบบ RO กรองออกไปเยอะ ก็ให้เลือกรุ่นที่มีไส้กรอง Mineral เพื่อเติมแร่ธาตุกลับเข้าไป ส่วนเรื่องการติดตั้งก็มีให้เลือกทั้งแบบติดใต้ซิงก์สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ แบบตั้งโต๊ะที่เหมาะกับชาวคอนโดหรือหอพักที่ไม่อยากเจาะผนัง และแบบที่มีน้ำร้อน-น้ำเย็นในตัวเพื่อความสะดวกขั้นสุด
สำหรับใครที่ยังเลือกไม่ได้ เราลิสต์ 5 รุ่นที่น่าสนใจมาให้แล้ว ตามนี้เลย
- TREATTON รุ่น ROTT100G
ตัวนี้มาพร้อมระบบกรอง 5 ขั้นตอน ความละเอียด 0.0001 ไมครอน จัดการได้หมดทั้งตะกอน คลอรีน หินปูน เชื้อโรค แบคทีเรีย และโลหะหนัก กำลังการผลิตน้ำอยู่ที่ 100 GPD หรือประมาณ 15–20 ลิตรต่อชั่วโมง ติดตั้งเข้ากับท่อประปามาตรฐาน 1/2 นิ้วได้ง่าย มีขาตั้งที่แข็งแรง และรับประกันสินค้า 1 ปี (รุ่นนี้ใช้ไฟฟ้าและไม่มีบริการติดตั้งให้ในตัว)
- VALINA รุ่น BLACK RO 800G
สายมินิมอลที่ชอบแบบตั้งโต๊ะต้องเลิฟ เพราะดีไซน์กะทัดรัดและไม่มีถังเก็บน้ำให้เกะกะ ใช้ระบบกรอง 4 ขั้นตอน (มี 2 ไส้กรอง) ความละเอียด 0.0001 ไมครอน ช่วยกำจัดตะกอน คลอรีน กลิ่น สี ไมโครพลาสติก และสารเคมีตกค้าง แถมยังช่วยลดความกร่อยหรือความเค็มของน้ำได้ด้วย ไฮไลต์คือผลิตน้ำเร็วมากถึง 2 ลิตรต่อนาที (800 GPD) และเปลี่ยนไส้กรองเองได้ง่ายๆ แค่หมุน
- BWELL รุ่น BW-D10RO5
รุ่นนี้เน้นความสะอาดแบบจัดเต็มด้วยระบบกรอง 5 ขั้นตอน (5 ไส้กรอง) ความละเอียดสูงสุด 0.0001 ไมครอน และผ่านการรับรองมาตรฐาน NSF ช่วยกรองฝุ่นละออง ตะกอน สนิม คลอรีน หินปูน สารเคมีตกค้าง ตะกั่ว และแบคทีเรีย อัตราการไหลของน้ำอยู่ที่ 4.5 ลิตรต่อนาที ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งและเคลื่อนย้ายสะดวก จะใช้ในบ้าน คอนโด หรืออพาร์ทเม้นท์ก็เอาอยู่
- TRU รุ่น UR-3626
ใครชอบความโมเดิร์นและไม่ชอบถังเก็บน้ำต้องรุ่นนี้เลย ติดตั้งได้ทั้งบนเคาน์เตอร์และใต้ซิงก์ล้างจาน กรองละเอียด 0.0001 ไมครอน จัดการตะกอน คลอรีน กลิ่น สี สารเคมี และเชื้อโรค ผลิตน้ำได้เร็ว 1.5 ลิตรต่อนาที (600 GPD) และประหยัดน้ำด้วยอัตราส่วนน้ำดีต่อน้ำทิ้ง 65:35 มีจุดเด่นที่เทคโนโลยีล้างไส้กรองอัตโนมัติ และมีไฟแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองด้วย
- PURE รุ่น OSMOMAX 800
มาในแบบ All-in-one กรอง 4 ขั้นตอน ความละเอียด 0.0001 ไมครอน เก็บเรียบตั้งแต่ตะกอน กรวดทราย เศษสนิม คลอรีน กลิ่น สี ไปจนถึงสารเคมีตกค้าง โลหะหนัก เชื้อโรค และแบคทีเรีย ที่สำคัญคือช่วยปรับสภาพน้ำกระด้างและกรองน้ำกร่อยให้อ่อนลง ทำให้น้ำมีรสชาติดีขึ้น เหมาะสำหรับใช้กรองน้ำประปาเพื่อดื่มและใช้งานในชีวิตประจำวัน
เลือกได้หรือยังว่ารุ่นไหนจะเข้ากับบ้านเราที่สุด หรือใครใช้รุ่นไหนอยู่แล้วดีบอกกันหน่อย!