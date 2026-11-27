มิกค์ ทองระย้า เปิดตัวแฟนสาวชาวเอเชียครั้งแรกผ่านไอจี ทำเอาเพื่อนดาราแห่แซวสนั่น
มิกค์ ทองระย้า ทำโซเชียลแตกหลังโพสต์ภาพคู่กับแฟนสาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยในรูปทั้งคู่ถือช่อดอกไม้ช่อโต ซึ่งถือเป็นการเผยใบหน้าของฝ่ายหญิงให้เห็นเป็นครั้งแรก หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยบอกว่าหัวใจไม่ว่างและกำลังดูใจกับสาวนอกวงการชาวเอเชียที่ทำงานอยู่ในประเทศเกาหลีใต้
ในโพสต์ดังกล่าว มิกค์เขียนแคปชันสั้นๆ โดยภาพที่ออกมาเห็นโมเมนต์น่ารักๆ ของทั้งคู่ ซึ่งฝ่ายหญิงสวมหมวกแก๊ปและแว่นตา งานนี้ทำเอาเพื่อนในวงการและแฟนคลับแห่กันเข้ามาคอมเมนต์แซวความหวานกันรัวๆ
ช็อตที่น่าจับตาที่สุดคงหนีไม่พ้น อั้ม พัชราภา รุ่นพี่คนสนิทที่เข้ามาส่งอิโมจิหัวใจให้แบบรัวๆ ซึ่งมิกค์ก็ไม่ยอมแพ้ ตอบกลับไปแบบน่ารักว่า "พี่อั้ม คือที่หนึ่งในใจเสมอครับ" ขณะที่คนอื่นๆ ก็ส่งหัวใจและชมความน่ารักของคู่รักคู่นี้กันไม่หยุด
สำหรับเรื่องความรักครั้งนี้ มิกค์เคยให้สัมภาษณ์ว่าฝ่ายหญิงเป็นชาวเอเชียที่ทำงานอยู่เกาหลีใต้ และสามารถเข้าใจภาษาไทยได้บ้าง รวมถึงกำลังเรียนเพิ่มเติมอยู่ด้วย ส่วนเรื่องระยะทางนั้นมิกค์ยืนยันว่าไม่ใช่อุปสรรค และพยายามดูแลพื้นที่ส่วนตัวของฝ่ายหญิง พร้อมค่อยๆ พัฒนาความสัมพันธ์กันไป