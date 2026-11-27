รวยแบบสับ! ไรอัล กาจบัณฑิต คว้าพรีเซนเตอร์คนแรกในรอบ 5 ปี พร้อมเคลียร์ปมค่าตัว 8 หลัก
ปังไม่ไหว! ไรอัล กาจบัณฑิต ศิลปินลูกทุ่งหนุ่มขวัญใจมหาชน ทำเอาแฟนคลับและแม่ยกยิ้มแก้มปริหลังจากคว้าตำแหน่งพรีเซนเตอร์คนแรกอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นแบรนด์แรกในรอบ 5 ปีเลยทีเดียว
โดย ไรอัล ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นไม่น้อย เพราะก่อนหน้านี้มีแบรนด์ติดต่อเข้ามาบ้าง แต่เนื่องจากการทำงานต้องผ่านการพิจารณาจากต้นสังกัดเพื่อดูความเหมาะสมระหว่างตัวศิลปินกับผลิตภัณฑ์ จึงยังไม่ได้ตอบรับงานอื่นๆ จนกระทั่งได้มาเจอแบรนด์นี้ที่เขามองว่ามีความเหมาะสมกับตัวเอง และรู้สึกภูมิใจมากที่ได้รับโอกาสครั้งนี้ เพราะเป็นสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่และมีความหมายกับตัวเองสุดๆ
ส่วนประเด็นที่แฟนๆ แซวกันยับเรื่องค่าตัวว่าพุ่งทะยานไปถึง 8 หลักหรือเปล่า งานนี้เจ้าตัวบอกว่ายังไม่ถึง 8 หลัก แต่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผล
เตรียมระเบิดความมันส์ในคอนเสิร์ต
นอกจากเรื่องงานพรีเซนเตอร์แล้ว ตอนนี้ ไรอัล กำลังเตรียมความพร้อมอย่างหนักสำหรับคอนเสิร์ต "ไรอัลชงเอง" โดยตั้งใจจัดเต็มทั้งโชว์เพลงและความบันเทิงเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับแฟนเพลงที่มาร่วมงาน ซึ่งงานนี้ไม่ได้มีแค่เสียงร้องเพราะๆ แต่ยังมีโชว์พิเศษที่เจ้าตัวซ้อมมาอย่างเต็มที่ และจะขนเพลงหลากหลายแนวรวมถึงเพลงใหม่มาฝากแฟนๆ ด้วย
สำหรับแขกรับเชิญในคอนเสิร์ต บอกเลยว่าระดับตำนานทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น ปิงปอง, ธงชัย และป๋ากิ๊ก รวมถึงยังมีบุคคลพิเศษอีกคนที่ขออุบไว้ก่อนให้ลุ้นกันต่อ
ปิดท้ายด้วยความปังอีกต่อ เพราะกำลังจะมีผลงานเพลงใหม่ชื่อ "รักสาววัยทอง" มาสร้างสีสันให้แฟนๆ ได้ติดตามกันทั้งรายละเอียดและโชว์บนเวที
ค่าตัวไม่ถึง 8 หลักแต่ความปังทะลุเพดานไปแล้ว ใครรอดูโชว์เพลงใหม่บ้าง?